حقيقة هدم مقابر أثرية في القاهرة.. فيديو

كشف الدكتور مختار الكسباني، عالم الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، حقيقة إزالة مقابر أثرية في القاهرة التاريخية، موضحًا أن علم الآثار معترف به دوليًا وموثق في مؤسسات علمية مثل اليونسكو.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك منشآت أثرية مسجلة لا يمكن الاقتراب منها والدولة حصلت على خريطة منها لتجنيبها عمليات الهدم.

نقل الجثامين من البقيع



ولفت إلى أنه لم يتم إزالة أو هدم أثر واحد، فمقبرة العز بن عبد السلام خرجت من المناطق الأثرية منذ 200 عام، وما زالت الدولة تحافظ عليها باعتبارها تضم رجل صاحب قيمة.

ونوه الدكتور مختار الكسباني، عالم الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، إلى أنه يتم نقل الجثامين في البقيع بالمملكة العربية السعودية بواسطة وزارة الحج والعمرة.

ولفت إلى أنه خلال عهد الرئيس الأسبق مبارك تم نقل الرفات لتنفيذ المشروعات مثل الأوتوستراد وكانت الجثث ملقاة على قارعة الطريق حتى تم نقلها إلى مقالب الزبالة.

مشاهد رؤية



وأردف الدكتور مختار الكسباني، عالم الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، أن أي شخص يتكلم عن إزالة قبر الإمام ورش لا يعلم مكانه، وإنما كلها مشاهد رؤية لأولياء الله الصالحين.

وأوضح أن مسجد السيدة زينب لا يحتوي على جثمانها، بل كانت تعيش هناك فقط؛ وإنما مدفونة في سفح المقطم، والضريح الذي يزوره الناس أيضًا في المسجد مشهد رؤية.

قبر أم كلثوم ليس أثريا



وأشار الدكتور مختار الكسباني، عالم الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، إلى أن قبور أم كلثوم وأحمد شوقي لا يعدوا في عداد المقابر الأثرية.

ولفت إلى أن قانونًا ودستوريًا الجبانات منفعة عامة ويحق للدولة الاستفادة منها دون تعويض أهل المدفونين هناك، وذلك لتنفيذ مشروعات مكانها، والرئيس عبدالفتاح السيسي هو الوحيد الذي عوض الأهالي ونقل الرفات على نفقة الدولة.

واختتم الدكتور مختار الكسباني، عالم الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، أن قبر الشيخ محمد رفعت، وجلال الدين السيوطي لن يتم الاقتراب منها.

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