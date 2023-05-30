الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

حقيقة هدم مقابر أثرية في القاهرة.. فيديو

مقابر السيدة عائشة
مقابر السيدة عائشة

كشف الدكتور مختار الكسباني، عالم الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، حقيقة إزالة مقابر أثرية في القاهرة التاريخية، موضحًا أن علم الآثار معترف به دوليًا وموثق في مؤسسات علمية مثل اليونسكو.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك منشآت أثرية مسجلة لا يمكن الاقتراب منها والدولة حصلت على خريطة منها لتجنيبها عمليات الهدم.

txt

الحكومة تكشف حقيقة هدم المقابر الأثرية

txt

إزالة مقبرة الشيخ محمد رفعت تتصدر السوشيال ميديا والمحافظة تكشف الحقيقة

نقل الجثامين من البقيع


ولفت إلى أنه لم يتم إزالة أو هدم أثر واحد، فمقبرة العز بن عبد السلام خرجت من المناطق الأثرية منذ 200 عام، وما زالت الدولة تحافظ عليها باعتبارها تضم رجل صاحب قيمة.
ونوه الدكتور مختار الكسباني، عالم الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، إلى أنه يتم نقل الجثامين في البقيع بالمملكة العربية السعودية بواسطة وزارة الحج والعمرة.
ولفت إلى أنه خلال عهد الرئيس الأسبق مبارك تم نقل الرفات لتنفيذ المشروعات مثل الأوتوستراد وكانت الجثث ملقاة على قارعة الطريق حتى تم نقلها إلى مقالب الزبالة.

مشاهد رؤية


وأردف الدكتور مختار الكسباني، عالم الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، أن أي شخص يتكلم عن إزالة قبر الإمام ورش لا يعلم مكانه، وإنما كلها مشاهد رؤية لأولياء الله الصالحين.
وأوضح أن مسجد السيدة زينب لا يحتوي على جثمانها، بل كانت تعيش هناك فقط؛ وإنما مدفونة في سفح المقطم، والضريح الذي يزوره الناس أيضًا في المسجد مشهد رؤية.

قبر أم كلثوم ليس أثريا


وأشار الدكتور مختار الكسباني، عالم الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، إلى أن قبور أم كلثوم وأحمد شوقي لا يعدوا في عداد المقابر الأثرية.
ولفت إلى أن قانونًا ودستوريًا الجبانات منفعة عامة ويحق للدولة الاستفادة منها دون تعويض أهل المدفونين هناك، وذلك لتنفيذ مشروعات مكانها، والرئيس عبدالفتاح السيسي هو الوحيد الذي عوض الأهالي ونقل الرفات على نفقة الدولة.
واختتم الدكتور مختار الكسباني، عالم الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، أن قبر الشيخ محمد رفعت، وجلال الدين السيوطي لن يتم الاقتراب منها.

شاهد الفيديو..

الجريدة الورقية