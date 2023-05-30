أبو الغيط يطالب بتوحيد جهود المبادرات الإنسانية لإغاثة الشعب السوداني

التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، بوفد مبادرة نبض العرب، للوقوف على آخر المستجدات للأوضاع التي يعيشها المواطن السوداني جراء تداعيات هذه الحرب.

واستقبل أبو الغيط المستشار عدلي حسين والسفير كمال حسن علي ولفيف من الشخصيات السودانية المقيمة في مصر.

وقال المستشار جمال رشدي، المتحدث الرسمي لجامعة الدول العربية، إن الأمين العام استمع إلى شرح لأهداف المبادرة والرسالة التي تمثلها.

أهداف مبادرة نبض العرب:

وتهدف مبادرة نبض العرب إلى تقديم الدعم للأشقاء السودانيين المتأثرين بالحرب الدائرة في السودان والفارين من الأوضاع المأساوية في الخرطوم والمعاناة الشديدة لعدد من الأسر السودانية التي نزحت إلى جمهورية مصر العربية وحاجتها الشديدة للمساعدات والإغاثات العاجلة.

واستعرض وفد المبادرة بعض الجهود التي تقوم بها المؤسسات الصحية والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني المصرية لتوفير الإمدادات الطبية والمستلزمات الصحية في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها الشعب السوداني.

وأوضح المستشار جمال رشدي، أن الأمين العام أشاد بجهود القائمين على المبادرة وأكد على دعمه لأهدافها موضحًا أن هناك بعض الأفكار التي تسمح باستمرار كل الجهود والمبادرات التي توفر الحياة الكريمة لأهل السودان في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

المبادرات الإنسانية:

وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أكد خلال اللقاء على متابعته بكل اهتمام للأوضاع التي يعيشها المواطن السوداني جراء تداعيات هذه الحرب، مشيدًا بمكونات هذه المبادرة ومطالبًا بتوحيد جهود كل المبادرات الإنسانية الأخرى لتقديم الإغاثة وتوفير الظروف المناسبة لدعم الشعب السوداني في هذه المرحلة الصعبة.