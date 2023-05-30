إيفا فارما تنتهي من بناء مصنع جديد للأدوية البيولوجية كجزء من التعاون مع «إيلاي ليلي» في توطين صناعة الأنسولين

تحتفل شركة إيفا فارما بإنجاز أحدث مصانعها لإنتاج الأدوية البيولوجية في القاهرة، ومن المقرر أن يبدأ في إنتاج الأنسولين عالي الجودة بداية من شهر يوليو المقبل كجزء من التعاون المستمر مع شركة ليلي لتوسيع نطاق الوصول المستدام للأدوية.

وأبرمت شركتا إيفا فارما وليلي اتفاقية جديدة في ديسمبر الماضي، وبموجب هذا الاتفاق ستزود فيها شركة ليلي المادة الفعالة(API) للأنسولين بسعر مخفض إلى شركة إيفا فارما، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا التصنيعية بشكل مجاني.

إيفا فارما

وصرح د.رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة إيفا فارما: «يعد الانتهاء من هذا المصنع المتطور علامة بارزة على طريق توفير أنسولين عالي الجودة وبأسعار مناسبة في مصر وفي جميع أنحاء إفريقيا. وبطاقة إنتاجية تصل إلى 90 مليون قارورة و50 مليون حقنة.. وسنصل في النهاية إلى مليون شخص على الأقل سنويًا في البلدان منخفضة إلى متوسطة الدخل».



إيفا فارما



وأضاف: «نحن ملتزمون بتطوير مجال الرعاية الصحية في إفريقيا والشرق الأوسط من خلال توطين تصنيع العلاجات المنقذة للحياة مثل الأنسولين، ومع افتتاح مصنع الأدوية البيولوجية الخاص بنا؛ فإننا نفتخر بأن نكون في طليعة هذا الجهد. هذا ليس أمرًا ضروريا فقط من أجل استدامة أنظمة الرعاية الصحية على المدى الطويل ولكن أيضًا لتمكين المجتمعات المحلية وبناء بنية تحتية لرعاية صحية أكثر مرونة».



وواصل: «كما نؤمن بأن الأدوية عالية الجودة وبأسعار مناسبة يجب أن تكون في متناول كل مريض يحتاج إليها، لذلك يشرفنا العمل مع إيلي ليلي لجعل هذا الأمر حقيقة».

وأردف: «وقبل تقديم طلب للإعتماد المسبق من منظمة الصحة العالمية(WHO) ؛ فمن المقرر الآن أن يخضع خط تصنيع إيفا فارما في القاهرة للفحص من قبل هيئة الدواء المصرية. وبمجرد الانتهاء من الفحص تتوقع الشركة بدء تصنيع الدفعة الأولى من الأنسولين أفريقي الصنع بحلول يوليو 2023.



إيفا فارما



وأجرى إيليا يوفا نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الاسواق العالمية لشركة ليلي جولة في المصنع الجديد للأدوية الحيوية لشركة إيفا، وقال: «شركة ليلي تهنئ إيفا فارما لاستكمال منشأتها البيولوجية الجديدة، والتي تمثل قفزة نوعية في رحلة توسيع الوصول إلى الأنسولين لملايين الأشخاص في إفريقيا».

ووفقًا للتقديرات الأخيرة الصادرة عن الاتحاد الدولي للسكري (IDF)، يعاني ما يقرب من 24 مليون شخص يعيشون في إفريقيا حاليًا من مرض السكري، ومن المتوقع أن ينمو هذا العدد.

وفي عام 2021، أطلقت منظمة الصحة العالمية الميثاق العالمي لمرض السكري من أجل تحفيز العمل على الوقاية من مرض السكري ومكافحته.



ويدعم هذا الميثاق اتفاقيات مثل تلك التي تمت بين إيفا فارما وليلي، مع الاعتراف بأن مثل هذه التعاونات ضرورية للغاية من أجل ضمان الوصول المستدام إلى الأدوية عالية الجودة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.



إيفا فارما



عن ايفا فارما

تعمل إيفا فارما على تمكين الكفاح من أجل الصحة والصحة العامة في مختلف المجتمعات حول العالم. مع فريق من المحترفين قوامه 5000 شخص، تنتج الشركة أكثر من مليون منتج رعاية صحية يوميًا في المصانع الخاصة بها المصممة على أحدث طراز،والمجهزة بأحدث التقنيات والمعترف بها دوليًا للابتكار، بالإضافة حصولها على الاعتماد من قبل هيئات عالمية متعددة.

وتضم الشركة مجموعة من منتجات الرعاية الصحية التي تركز على تلبية احتياجات المرضى في العديد من الأمراض، مثل مرض السكري وأمراض القلب، والأوعية الدموية، والأورام، والجهاز العصبي، والرمد، والمضادات الحيوية، والعظام، وتسكين الآلام، وأمراض الكبد، والصحة الإنجابية، وذلك لتلبية الاحتياج المحلي والدولي.

إيفا فارما هي واحدة من أسرع شركات الرعاية الصحية نموًا في الشرق الأوسط وأفريقيا ، مع وجود واسع النطاق في عموم إفريقيا ، بينما تعمل في أكثر من 40 دولة حول العالم.