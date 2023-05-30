موقف كارتيرون من قيادة صن داونز

يقترب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك والأهلي من قيادة فريق أفريقي خلال الفترة المقبلة بعدما رحل عن تدريب الإتفاق السعودي.









وأشارت التقارير الصحفية أن المدرب الفرنسي بات قريبا من تدريب فريق صن داونز الجنوب أفريقي خلفا لمدربه موكوينا حال إقالته.



وتابعت التقارير، أن كارتيرون وإدارة نادي صن داونز لم تتوصل بعد لاتفاق حتى الأن، وسط رغبة المدرب الفرنسي لخوض تجربة جديدة بعد نهاية رحلته مع فريق الاتفاق السعودي.



كارتيرون يحسم موقفه



وتلقى كارتيرون عرضين في الوقت الحالي، من الدوري الإماراتي، والسعودي، ويدرس المدرب الفرنسي العروض التي وصلت له في الفترة الأخيرة ولم يحسم حتى الأن موقفه.

كما أن المدرب الفرنسي لم يتوصل لاتفاق بعد مع مسؤولي صن داونز وسيناقش العروض الخاصة بها من أجل حسمها.



وخرج صن داونز من بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور نصف النهائي، لحساب الوداد البيضاوي بعدما حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكلاهما في مباراة الإياب بجنوب أفريقيا علما أن مباراة الذهاب، انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، ليتأهل الفريق المغربي، بفضل قاعدة التسجيل خارج أرضه.



وعزز نادي الوداد المغربي على صن داونز الجنوب إفريقي بالأدوار الإقصائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل إيجابيًا بنتيجة 2-2.

وتأهل الوداد المغربي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل خارج ملعبه أمام صن داونز بنتيجة 2-2 عقب فشله في الفوز على ملعب مركب محمد الخامس بتعادله سلبيًا أمام بطل جنوب إفريقيا.

وتمكن الوداد المغربي من إقصاء صن داونز الجنوب إفريقي من دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه.

وواجه الوداد المغربي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي 3 مرات بالأدوار الإقصائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بواقع مرتين في الدور نصف النهائي ومرة واحدة في الدور ربع النهائي.

وشهدت نسخة 2017 المواجهة الأولى بين الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي بالأدوار الإقصائية، وهي المواجهة التي أقيمت بالدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وفاز صن داونز في مباراة الذهاب بهدف نظيف قبل أن يحقق الوداد الانتصار في مباراة الإياب بهدف دون رد، ثم تفوق في ركلات الترجيح بنتيجة 4-2 ليقصي الفريق الجنوب إفريقي من الدور ربع النهائي.

ثم التقى الفريقان في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا عام 2019، وفاز الوداد المغربى على صن داونز ذهابًا بنتيجة 2-1 ثم تعادل بنتيجة 0-0 إيابًا ليتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.