بدء أعمال ترميم مبنى محطة الملك فؤاد الأثرية بكفرالشيخ

أعلن جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عن تطوير وترميم مبنى محطة الملك فؤاد الأثرية بمنطقة منشية فؤاد على طريق صلاح سلامة بمدينة كفرالشيخ عاصمة المحافظة، مؤكداً أنه سيتم أعمال الترميم والصيانة الداخلية والخارجية للمبنى، حتى يتم الحفاظ عليه كمبنى أثري.

محطة الملك فؤاد

وكلف محافظ كفرالشيخ، المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بمتابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير مبنى المحطة التي يطلق عليها "المحطة الملكية" أو محطة "الملك فؤاد" التي تعرضت لحالة من الإهمال على مدار أعوام طويلة.

محطة الملك فؤاد

محطة الملك فؤاد

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن مبنى المحطة له قيمته التاريخية والأثرية، وتم مؤخراً بدء أعمال رفع كفاءة وتطوير مبنى المحطة، ومن المقرر أن يتم تحويل مبنى محطة الملك فؤاد لإقامة مركز خدمات بريدية يخدم المنطقة المحيطة، وسيكون تابع لوزارة الاتصالات، وقد جاء قرار التخصيص بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل، والآثار المصرية.