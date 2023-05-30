إعلان القائمة النهائية للفائزين ‏بجائزة ‎"النيل للمبدعين المصريين والعرب"‏

أعلنت الدكتورة نيفين ‏الكيلاني، وزيرة الثقافة، أسماء الفائزين بجوائز النيل ‏للمبدعين المصريين‏ والعرب وذلك ‏خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع المجلس الأعلى للثقافة ال69، ‏والذي انتهى خلاله أعضاء المجلس الأعلى للثقافة، من ‏عملية التصويت الإلكتروني لتحديد الفائزين بجوائز ‏الدولة.

وزيرة الثقافة وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة



‏جائزة النيل فى مجال الفنون:

وفاز بجائزة النيل في مجال الفنون، الدكتور عبدالسلام عيد، أحد أبرز الفنانين التشكيليين في مصر والعالم.

جائزة النيل في مجال الآداب:

ومنحت جائزة النيل في مجال الآداب، لاسم الراحل الدكتور محمد عناني، شيخ المترجمين.

جائزة النيل في العلوم الاجتماعية:

وفي مجال العلوم الاجتماعية ذهبت الجائزة إلى الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية.

جائزة النيل للمبدعين العرب:

أما جائزة "النيل للمبدعين العرب"، فاز بها الفنان التشكيلي العراقي، ضياء عزاوي.

ترشح لجائزة النيل فرع الآداب المترجم الراحل الدكتور محمد عناني، والشاعر محمد إبراهيم أبو سنة، وترشح لها في فرع الفنون الفنان يحيى الفخراني، والفنان التشكيلى عبدالسلام عيد، وفي فرع العلوم الاجتماعية ترشح الدكتور علي الدين هلال، والدكتور محمد صابر عرب.

وترشح لجائزة النيل للمبدعين العرب الفنان العراقي ضياء عزاوي ومن المملكة العربية السعودية الدكتور عبدالله الغذامي.