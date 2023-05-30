محافظ الغربية يسلم مساعدات ماليه ضمن "حياة كريمة " بالدلجمون

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم بتسليم مساعدات مالية لعدد 4 سيدات من قرية الدلجمون، وذلك عقب لقائهم وتقديمهم لطلبات خلال تدشين أنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرية مطلع الشهر الجاري، جاء ذلك بحضور الأستاذ أحمدي حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية.

ومن جانبهم أعرب المواطنين عن سعادتهم البالغة لسرعة الاستجابة لمطالبهم، مطالبين المحافظ بتوفير فرص لزويهم في القطاع الخاص، وهو ما وجه المحافظ بتنفيذه على الفور من خلال مديرية القوى العاملةـ إلى جانب تقديم أوجه الرعاية الطبية لهم من خلال التأمين الصحي ومديرية الصحة.

يذكر أن محافظ الغربية قد دشن خلال الأسابيع الماضية أنشطة وفاعليات المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة في مراكز المحلة، كفر الزيات وبسيون وجاري تنفيذ الفاعلية الرابعة في قطور السبت المقبل ضمن خطة المبادرة لبناء الإنسان وتمكينه اقتصاديا مما يحقق العدالة في ظل الجمهورية الجديدة.