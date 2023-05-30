تعرف على نص العقوبات الصادرة على نادي طنطا

أصدرت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني عقوبات قاسية على نادي طنطا وذلك بشأن أحداث مباراة بايونيرز وطنطا والتي انتهت بفوز بايونيرز 0/1 ضمن مباريات الجولة 27 بدوري القسم الثاني المجموعة الثالثة.

وجاءت قرارات لجنة المسابقات ب دوري القسم الثاني بشأن مباراة بايونيرز و نادي طنطا كالتالي.. إيقاف وليد محمود مصطفي مدرب عام نادي طنطا " ثلاث مباريات " وغرامة مالية عليه. قيمتها ۳۰۰۰ جنية " ثلاثة الاف جنيها " وذلك للطرد لما بدر منه تجاه لاعب الفريق المنافس.

إيقاف عمرو أنور عبد المحسن المدير الفني نادي طنطا " ثلاث مباريات " و غرامة مالية عليه قيمتها ۳۰۰۰ جنية وذلك لما بدر منه تجاه لاعب الفريق المنافس

إيقاف اللاعب احمد ربیع فريد عبد الفتاح لاعب نادي طنطا " مباراة واحدة " وذلك للطرد لمنع فرصة محققة.

وكان نادي طنطا قد تقدم بتظلم للاتحاد الكرة على العقوبات التي تم إصدارها.

نتيجة مباراة بايونير و نادي طنطا

وفاز بايونيرز على نادي طنطا بهدف دون رد احرزه عبدالمنان وشهد اللقاء طرد احمد الشيخ حارس مرمي فريق طنطا وبهذا الفوز رفع بايونيرز رصيده الى 21 نقطة في المركز قبل الأخير بينما تراجع طنطا للمركز الثالث برصيد 48.

اما جمهورية شبين فيسعى بكل قوة لمواصلة المنافسة على الصعود للممتاز بالفوز على المصري بالسلوم بهدف دون رد احرزه محمد باستن ورفع شبين رصيده من النقاط الى 48 نقطة في المركز الرابع وتجمد رصيد المصري بالسلوم عند 12 نقطة متزيل جدول المجموعة.

فيما تعادل المنصورة مع المجد السكندري بهدف لمثله تقدم المجد بهدف مراد رجب وتعادل المنصورة عن طريق هاني الطامي من ركلة جزاء وشهد اللقاء طرد ياسر الكناني المدير الفني المنصورة.

وفي مباراة مارثونية تعادل سبورتنج مع بروكسي ثلاثة اهداف لمثلهم احرز لبروكسي نادي حسن ومصطفي الصفتي وأحمد كمال من ركلة جزاء واحرز لسبورتنج طارق السيد وعبدالرحمن السويسي وأحمد علاء.

وفي ديربي مرسى مطروح فاز الهلال خارج ملعبه علي الحمام بهدف احرزه اسامه ربيع .

وتعادل الأوليمبي مع كفر الشيخ بهدف لمثله احرز لكفر الشيخ بلال زكريا وتعادل لالأوليمبي عمر رجب.

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