الوداد يخاطب الاتحاد الكونغولي لتأمين مشاركة مدافعه في النهائي الأفريقي

الوداد

تحرك نادي الوداد البيضاوي المغربي، من أجل ضمان مشاركة مدافعه الكونغولي أرسين زولا، مدافع الفريق في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر له أمام الأهلي يوم 4 يونيو.









ويلتقي الوداد ضد الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وستكون مباراة الذهاب يوم 4 يونيو على ستاد القاهرة،على أن تكون مباراة الإياب يوم 11 من الشهر نفسه بالمغرب.



ويلعب منتخب الكونغو مباراته في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا، أمام أوغندا يوم 14 يونيو المقبل، وهو ما يتعارض مع موعد مباراة الإياب بنهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم 11 من الشهر نفسه.



وتابعت التقارير المغربية، أن نادي الوداد البيضاوي خاطب نظيره الاتحاد الكونغولي لكرة القدم، للسماح للاعبه زولا بتأخر مدافعه عن الإنضمام إلى قائمة منتخب الكونغو بعد خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وينتظر نادي الوداد البيضاوي في الوقت الحالي رد الاتحاد الكونغولي للموافقة على بقاء اللاعب الكونغولي زولا ضمن صفوفه في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بشكل طبيعي.

ويلعب منتخب الكونغو نظيره أوغندا المقرر له يوم 14 يونيو الجاري، في تصفيات أمم أفريقيا، ثم يلتقي مع الجابون يوم 18 يونيو.





موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي



ويستعد الأهلى لمواجهة الوداد المغربى فى التاسعة مساء الأحد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الأفريقي لكرة القدم مباراة ذهاب نهائي بطولة أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي إلى الحكم الليبي معتز إبراهيم والتونسي هيثم قيراط حكم للفار ومصطفى غربال مساعدًا للفار.



القناة الناقلة لمباراة الأهلى والوداد المغربى



وتنقل قنوات بي إن سبورت، المالك الحصري لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا، مواجهة الأهلي ضد الوداد المغربي بالنهائي، بالإضافة إلى قنوات أون تايم سبورت ولكن على التردد الأرضي الخاص بالقناة.



ويحمل الأهلي الرقم القياسي للوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا برصيد ست عشرة مرة، يليه الزمالك والترجي برصيد ثماني مرات لكل منهما، ثم مازيمبي الكونغولي وكوتوكو الغاني برصيد سبع مرات لكل منهما، وهافيا كوناكري الغيني والوداد المغربي برصيد خمس مرات لكل منهما، والرجاء المغربي أربع مرات، ووصل صن داونز الجنوب إفريقي للدور النهائي مرتين.

