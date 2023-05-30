تعرف على عقوبات لجنة المسابقات بشأن مباراة بورتو ومنتخب السويس

أصدرت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني باتحاد الكرة عقوبات قاسية بشأن أحداث مباراة بورتو السويس ومنتخب السويس والتي انتهت بالتعادل 2/2 ضمن مباريات الجولة 27 بدوري القسم الثاني.

وجاءت القرارات الخاصة بمباراة بورتو ومنتخب السويس بايقاف محمد احمد عبدالغني مدرب عام منتخب السويس أربعة مباريات وغرامة مالية قيمتها 2000 جنيه وذلك للطرد لنزوله ارض الملعب للاعتراض على حكم المباراة.

ايقاف احمد محمد عيسي اداري منتخب السويس مباراتين وغرامه ماليه قيمتها 2000 جنيه وذلك لما بكر منه تجاه الجهاز الفني للفريق المنافس.

ايقاف هشام سمير مدير الكرة بورتو السويس مباراتين وغرامه ماليه قيمتها 2000 جنيه لما بدر منه تجاه الجهاز الفني للفريق المنافس.

فيما أصدرت لجنة المسابقات عقوباتها بشأن مباراة مباراة الإعلاميين وبتروجيت والتي انتهت بفوز بتروجيت 0/1 وجاءت كالتالي .. ايقاف ماجيت جوب لاعب الإعلاميين مباراة. واحده لطرده لحصوله على الإنذار الثاني.

نتائج الجولة 27 المجموعة الثانية

ويواصل زد اف سي التربع على قمة المجموعة الثانية بعد مباريات الجولة 27 بدوري القسم الثاني ويقترب زد من حصد بطاقة الصعود للدوري الممتاز.

وفاز زد اف سي على المصريه للاتصالات بأربعة أهداف مقابل هدف أحرز أهداف زد محمد سمير من ركلة جزاء وأحمد رفعت وتشارليز وفهد ابوالفتوح واحرز هدف الاتصالات محمد بهاء ورفع زد رصيده من النقاط الى 56 نقطة في المركز الأول وتجمد رصبديد الاتصالات عند 42 نقطة في المركز السادس.

فيما خسر السكة الحديد والقناة نقطتين غاليتين في مشوارها نحو الصعود بتعادلهما سلبيا في المباراة التي جمعتهما بالإسماعيلية ويأتي السكة الحديد في المركز الثاني برصيد 51 نقطة ويحتل القناة المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

كما تعادل الانتاج الحربي مع وادي دجلة سلبيا ليبتعد دجلة خطوة عن الصعود حيث يحتل دجلة المركز الثالث برصيد 51 نقطة ويحتل الإنتاج المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة.

وفاز بتروجيت عليطى الإعلاميين بهدف دون رد احرز هدف بتروجيت احمد رضا كما اهدر بتروجيت ركلة جزاء في بداية اللقاء.

وفاز العبور علي الشرقية للدخان 1/2 احرز هدفي العبور عبدالرحمن يوسف وسيف شيكا واحرز هدف الدخان محمود عبدالعاطي.

وفي مباراة بورتو المليئة بالمشاحنات تعادل بورتو السويس مع منتخب السويس 2/2 احرز هدفي منتخب السويس احمد العش ركلة جزاء وانس شندي واحرز لبورتو جون افري وجون افري.

وفاز مستقبل وطن على كهرباء الإسماعيلية 1/2 تقدم الكهرباء عن طريق مصطفي صفوت واحرز هدفي المستقبل ادهم هيثم واوشا

وتعادل الترسانة مع النصر بهدف لمثله