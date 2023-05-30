تهيئة محطة صرف قنا للوصول للشهادة الدولية

تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالصالحية، وذلك لمتابعة إجراءات التشغيل القياسي لجميع مراحل المعالجة المختلفة بالمحطة تمهيدا لحصول المحطة علي الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة TSMبمعرفة مفتشى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

استمع المحافظ، إلى شرح تفصيلي عن مكونات توسعات محطة معالجة صرف صحى الصالحية والتي تعمل بنظام الحمأة النشطة التقليدية بطاقة تصميمية 55 الف م3/ يوم ، وتستقبل مياه الصرف من 4 محطات رفع ( الحصواية – الكنوز – المدينة الصناعية – الشيخ ركاب ) ، تستخدم المياه التي تعالجها المحطة في الري للغابات الشجرية الغير مثمرة والتي تستخدم في إنتاج الاخشاب

وأوضح المحافظ، أن الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة TSM تهدف إلى الوصول بالمحطة إلى أقصى درجات الجودة والحرفية وتطبيق إجراءات التشغيل القياسي لجميع مراحل المعالجة المختلفة بالمحطة والتوثيق العملي والإداري لإجراءات العمل اليومية بالمحطة، مما يرفع بذلك من جودة المياه المعالجة ومطابقة الخدمة المقدمة لاشتراطات القانون والتي ينص عليها الكود المصري في هذا الشأن .

رافق، المحافظ الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد نصر مدير عام البيئة وعدد من القيادات التنفيذية .

انتظام طلاب 7 كليات بالامتحانات بجامعة جنوب الوادي

على جانب أخر، استمرت اليوم الثلاثاء، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة جنوب الوادي، فى قنا، في كليات الحقوق ، والآداب ، و العلاج الطبيعي ، و الصيدلة ،التمريض ، الحاسبات و المعلومات ، الطب البيطري.

وتابع الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجولة تفقدية بكليتي الحقوق و الطب بيطري بحضور الدكتور محمد رشدي عميد كلية الحقوق و الدكتور سامي عبد الرؤوف عميد كلية الطب البيطري ووكلاء الكليات.

ويؤدي الامتحانات اليوم طلاب الفرقتين الاولى و الثالثة بكلية الحقوق وعددهم 4813 طالب ، و طلاب الفرقتين الثانية و الرابعة بكلية الآداب و عددهم 3904 طالب ، و 97 طالب ببرنامج الصيدلة كلينك بكلية الصيدلة ، و 268 طالب بالفرقة الرابعة بكلية العلاج الطبيعي و 413 طالب بالفرقة الاولى بكلية التمريض ، 429 طالب بالفرقتين الاولى و الثانية بكلية الطب البيطري و 310 طالب بالمستويين الاول و الثاني بكلية الحاسبات و المعلومات .