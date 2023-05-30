المؤشر "نيكاي" في البورصة اليابانية يرتفع لليوم الرابع

أغلق المؤشر "نيكاي" الياباني فى البورصة اليابانية على ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، وسط تفاؤل إزاء نمو الاستثمارات في صناعة أشباه الموصلات في البلاد.

البورصة اليابانية

وقفز سهم "أدفانتست كورب" فى البورصة اليابانية بنسبة 2.38% لتصل مكاسبه خلال الأيام الأربعة الماضية إلى 29% وسط توقعات بأن تقود شركة تصنيع معدات اختبار الرقائق طفرة للذكاء الاصطناعي مع عميلها "إنفيديا كورب".

وهبط سهم الخطوط الجوية فى البورصة اليابانية بنسبة 0.71%، ما أدى لتراجع أسهم شركات النقل الجوي، وذلك بعد ارتفاع أسعار النفط .

وعكس المؤشر "نيكاي" خسائره المبكرة فى البورصة اليابانية ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.3% ليصل الى مستوى 31328.16 نقطة، ولامس المؤشر أمس الإثنين 31560.43 نقطة، وهو مستوى لم يصل إليه منذ يوليو من عام 1990.

أما المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا فى البورصة اليابانية هبط 0.07 بنسبة بلغت نحو % ليصل إلى مستوى 2159.22 نقطة، بحسب الاسواق العربية.

وتجاوز عدد الأسهم الخاسرة تلك الرابحة على المؤشر "نيكاي"، الذي سجلت أسهمه القيادية أداء فاق السوق بشكل عام وسط تدفقات أموال ساخنة من الخارج.

ومن بين 33 مؤشرا تمثل مختلف الصناعات في بورصة طوكيو للأوراق المالية، كان المؤشر الفرعي لصناعة الحديد والصلب هو الرابح الأكبر بارتفاع 1.45%، فيما كان المؤشر الفرعي لشركات التأمين الخاسر الأكبر بتراجع 1.37%.

الأسهم الأوروبية:

الأسهم الأوروبية

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30 مايو، متأثرة بعدم اليقين في إقرار الكونغرس لاتفاق سقف الديون الأميركية، ليجنب البلاد تعثرا كارثيا عن السداد.

تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في بداية الجلسة، قبل أن يقلص هذه التراجعات ويتحرك على ثبات تقريبا حول مستوى 460.92 نقطة، وسط توقعات اكتساب التداول زخما مع إعادة فتح أسواق الولايات المتحدة وبريطانيا بعد عطلة.

وانخفض سهم نستله 0.8 % بعدما قالت مجموعة المواد الغذائية السويسرية إنها عينت، آنا مانز، المديرة المالية في مجموعة بورصات لندن، رئيسة مالية جديدة لها.

وتراجع سهم يونيليفر 0.6 بالمئة بعد أن قالت شركة السلع الاستهلاكية العملاقة إن مديرها المالي سيغادر بحلول نهاية مايو 2024.

وهبط سهم "أراوند تاون" نحو اثنين بالمئة إلى مستوى قياسي منخفض بعد أن نشرت شركة العقارات الألمانية نتائج الربع الأول.