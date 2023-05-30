مياه أسيوط تستقبل فريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

استقبل المهندس على الشرقاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد فريق الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بقيادة المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ونادر مكرم واحمد القوسي بالادارة الماليين بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومسئولى المكتب الاستشاري تترا تك ومسئولى الشركة ؛ وذلك لمناقشة استلام مشروع الصرف صحي بدرنكة بمركز أسيوط والمعمل المركزي بعد انتهاء التدريبات الخاصة به والذي يعد نموذج يحتذى به لأي استلام وزيارة مركز الخدمات لحضور العرض التقديمي لبرامج الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ماكسيمو والذى يستهدف استعادة التكلفة ورفع كفاءة التشغيل والصيانة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على أصول الشركة واستدامتها ؛ وذلك ضمن خطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المراكز بالقطاعات الخدمية المختلفة.

وقال الشرقاوي إنه تم خلال العرض تناول الخطة الاستراتيجية وميكنة منظومة القراءة والتحصيل وتطبيق منظومة خفض فاقد المياه DMZ وتطبيق ومنظومة خفض فاقد المياه وتطبيق البرنامج الالكترونى ساب "SAP" لميكنة العمليات المالية والفنية وذلك بهدف التحول الرقمى ورفع كفاءة الاداء مشيراً إلى تطبيق برنامج ماكسيمو والذي يستخدم لادارة الاصول هذا بالاضافة الى تناول دور الوكالة الامريكية للتنمية الدولية فى مجال ترشيد الطاقة وتقليل المياه الغير محاسب عليها وميكنة منظومة القراءة والتحصيل وتاهيل معامل مياه الشرب والصرف الصحى للحصول على شهادة الايزو لاقتاً إلى استقطاب أكفأ الخبراء والمتدربين للارتقاء بالمستوى المهني والمعرفي للعاملين وتبادل الخبرات مع الشركات التابعة الأخرى تحت مظلة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

كما تفقد الفريق مركز التدريب بمركز الخدمات والمجهز على أحدث طراز والمدعم بأحدث التقنيات والتكنولوجيات، بتدعيم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.