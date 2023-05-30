منح ودورات تدريبية مجانية في صيانة الأجهزة المنزلية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، بالتعاون مع المؤسسة الاجتماعية القبطية للتنمية (ايجيكوبت) عدد من المنح والدورات التدريبية المجانية، بالتعاون مع الجهات الشريكة يوفر للشباب فرص تدريبية للاتجاه للتدريب التحويلي، حيث أنه يعمل على إعادة تحويل فئة مؤهلة مسبقاً لوظائف لا يوجد عليها طلب في سوق العمل الحالي لتصبح قادرة على ممارسة مهنة أخرى يطلبها سوق العمل، فالتدريب الذي يكسب المتدرب معارف ومهارات في مجال أو تخصص آخر يمكّنه من أداء وممارسة أعباء التخصص الجديد.

ومن جانبها أكدت منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، علي أهمية هذه التدريبات للشباب، ومدي حرص وزارة الشباب والرياضة علي التنوع في التدريبات التي توفرها للشباب ومتابعة تنفيذها لتحقيق اقصي استفادة منها.

ويتم تقديم منح في المجالات التالية:

١- دورة فني صيانة أجهزة منزلية (غسالة – بوتاجاز – سخان – دفاية كهربائية – مكواة – مكنسة كهربائية - مروحة)

٢- دورة فني صيانة أجهزة تيار خفيف

(كاميرات المراقبة بجميع أنواعها – أجهزة الإنذار بجميع أنواعها – الإنتركم – التليفون الأرضي).

تفاصيل الكورسات:

تقدم الكورسات مجانيه تماماً على أن يكون التدريب مسائي، اوفلاين ولمدة ٤ ايام بـ الاسبوع لمدة شـهر ونصف، بوسط البلد

شروط الالتحاق.



شروط عامة:

ويشترط أن يكون المتقدم خريج/ة فقط وليس للطلاب، على أن يتراوح سن المتقدم من 18 : 35 سنة، بالإضافة إلى تقديم موقف التجنيد محدد للذكور، الجدية والالتزام، شرط اجتياز المقابلة الشخصية، بالإضافة إلى الحصول على مؤهل عالي / مؤهل متوسط وفوق متوسط، ويفضل متفرغ او ليس لديه عمل.

للاشتراك والتفاصيل من خلال اللينك علما بانه سيتم التواصل من خلال جروب واتس لتحديد المقابلة الشخصية:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmch0PEF9HUBHyFDYKfnC2Gk3f3zQasNoV6xLjpj8UcRRQCw/viewfor