توريد 500129 طنًا لصوامع وشون الشرقية

ثمن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدور الذي تقوم به مديرية التموين في متابعة عملية توريد محصول القمح مع المزارعين علي مستوي المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين، موجهًا الجهات المعنية بتذليل كل العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

ومن جانبها أشارت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، إلى أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٢٨٩٠ طنًا و١١٩ كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٠٠١٢٩ طنًا و٥٤٧ كيلو قمح مشيرة إلى أن تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية.

أوضحت وكيل وزارة التموين، أن على الجهات المسوقة لمحصول القمح المحلي موسم 2023 استغلال كل السعات التخزينية المملوكة لها أولًا والمستوفاة لشروط التخزين السليم طبقًا للمواصفات المحددة مع قيامها بوضع أسلوب لإدارة المخزون من القمح بهذه المواقع التخزينية لتحقيق أعلى كفاءة تشغيل والاستفادة الأمثل من هذه السعات.

شدد محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.