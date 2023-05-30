أوبك: لا نستهدف سعرًا محددًا للنفط

قال "هيثم الغيص" الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، إن "منظمة البلدان المصدرة للبترول" لا تستهدف مستوى سعر محدد لأسعار النفط.

هيثم الغيص" أمين عام أوبك

وقال الغيص خفض إنتاج "أوبك" الطوعي وتأثيره على أسعار النفط: "في أوبك... لا نستهدف مستوى سعر معينا. كل أفعالنا.. كل قراراتنا تُتخذ من أجل تحقيق توازن جيد بين العرض والطلب على النفط عالميا".

كانت السعودية وأعضاء آخرون في "أوبك+"، التي تضم أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، في أوائل أبريل عن مزيد من التخفيضات في إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، ليصل إجمالي تخفيضات "أوبك+" إلى 3.66 مليون برميل يوميا، بحسب الأسواق العربية.

تراجع أسعار النفط 2%

أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط نحو 2% اليوم الثلاثاء، إذ قوضت المخاوف بشأن إمكانية المصادقة على اتفاق سقف الدين في الولايات المتحدة شهية المخاطرة، فيما ألقت الرسائل المتضاربة من كبار منتجي النفط بظلالها على توقعات المعروض قبل اجتماعهم المرتقب بعد أيام.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.36 دولار أو 1.8% إلى 75.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:59 بتوقيت غرينتش، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.19 دولار إلى 71.48 دولار للبرميل بانخفاض 1.6% عن السعر عند الإغلاق يوم الجمعة. ولم تكن هناك تسوية، أمس الاثنين، نظرا لأنه كان عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وحذر وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان الأسبوع الماضي البائعين على المكشوف الذين يراهنون على أن أسعار النفط ستنخفض، في إشارة محتملة إلى أن "أوبك+" قد تقلص الإنتاج.

ولكن تصريحات مسؤولين ومصادر في قطاع النفط الروسي، بينهم نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، أشارت إلى أن ثالث أكبر منتج للنفط في العالم يميل إلى ترك مستوى الإنتاج دون تغيير.

وفي أبريل، أعلنت السعودية وأعضاء آخرون في "أوبك+" عن مزيد من التخفيضات في إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، ليصل الحجم الإجمالي لتخفيضات التكتل إلى 3.66 مليون برميل يوميا.

كما يترقب المتعاملون بيانات التصنيع وقطاع الخدمات في الصين التي ستصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات على تعافي الطلب على الوقود من أكبر مستورد للنفط في العالم.