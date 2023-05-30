تحت شعار "ايد في أيد" تربية رياضية سوهاج تنظم ملتقي لذوي الإعاقة

نظمت كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج فعاليات الملتقي الترويحي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي نفذه قسم الإدارة الرياضية بالتعاون مع مركز سيتي لدراسات الإعاقة بسوهاج، وذلك علي أرض ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بالمقر القديم، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أحمد عبدالله القائم بعمل عميد الكلية ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بسوهاج، ومادلين صبري عزمي مدير مركز سيتي لدراسات الاعاقة، ونخبة من ممثلي مديرية الشباب والرياضة ورجال الدين ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.



وقال الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس الجامعة أن الجامعة تحرص علي التعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني، لتنفيذ العديد من الانشطة والفعاليات التي تهدف الي دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرانهم الاسوياء، وذلك تنفيذاً لرسالة الجامعة كمؤسسة تربوية أكاديمية، بالاهتمام بالطلاب ذوي الإعاقة وتأهيليهم، وذلك تماشيا مع اتجاهات الدولة بالأفراد ذوي الإعاقات باعتبارها جزء من خطة الحكومة لبناء الإنسان المصري.





وأضاف الدكتور خالد عمران ان تنظيم تلك الفعالية جاء بالتعاون بين كلية التربية الرياضية وعدد من الجمعيات المعنية بالأشخاص ذوي الاعاقه، منها لجنة الزكاة بجمعية دار الحبيب، مؤسسة معاً، مؤسسة درب الصالحات، بالإضافة الي مركز خدمة الطلاب ذوي الاعاقة بالجامعة، مشيراً الي حرص الجامعه على التواصل الدائم مع جميع المؤسسات المجتمعية،وتقديم كافه أوجه الدعم لهم.





وذكر الدكتور أحمد عبد الله انه تم انطلاق فعاليات الملتقى تحت شعار "إيد فى إيد" حيث شارك طلاب كلية التربية الرياضية قسم الإدارة الرياضية فى تنظيم فعاليات الملتقى و تنظيم ألعاب ترويحية للأطفال ذوى الإعاقة، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبد المحسن مدير مكتب التدريب الميداني بالقسم.





وأضاف الدكتور محمد عبد المحسن أن الملتقي يأتي ضمن خطه قسم الادارة الرياضية التي تستهدف تدريب الطلاب علي تنظيم و إدارة الأحداث والمهرجانات الرياضية، ونشر الوعى بين طلاب الجامعة، بحق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الترويح والرياضة.