المنيا تواصل تدشين مبادرة بيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، افتتاح عدد من منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين، وتوفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم البلدي بأسعار مناسبة للمواطنين.

وذلك إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إحكام السيطرة على المنافذ والأسواق والرقابة على الأسعار، وتنفيذا للتكليفات تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، تطبيق مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية، بقرية البرجاية وتم المرور على محال الجزارة ، للتأكد من بيع اللحوم الحمراء البلدية بسعر ٢٦٠ جنيها للكيلو ، وذلك لتخفيف الضغط على المواطن وتوفير كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة.

من جانبه افتتحت الوحدة المحلية مركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة ، منفذين لبيع اللحوم البلدية بقريتى اسطال ومنقطين، حيث تباع اللحوم بأسعار مخفضة، وأعلنت الوحدة المحلية عن أنه جاري افتتاح منافذ بجميع قرى المركز.