مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة بالشرقية

تنظم مؤسسة حياة كريمة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالشرقية، مجموعة محاضرات لطلاب الثانوية العامة للمراجعة النهائية في جميع المواد الدراسية، ابتداء من غدا الأربعاء الموافق 31 مايو 2023 حسب جدول المحاضرات المرفق.

وتأتي المحاضرات فى إطار اهتمام المؤسسة بالطلاب والطالبات، والتي تعد جزء من الجهود لدعم الطلاب وتمكينهم من تحقيق أقصى استفادة من تعليمهم، وفرصة رائعة للطلاب للحصول مراجعة للمنهج الدراسي، وتحضيرهم للاختبارات النهائية، وتقديم المحاضرات من قبل مجموعة من المدرسين المؤهلين الذين يمتلكون الخبرة اللازمة لتوجيه الطلاب وتأهيلهم.

وأوضح المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أن المراجعات تبدأ يوم غدا الأربعاء الموافق 31 مايو 2023، في سبعة مقررات في توقيت واحد، هم: مدينة الزقازيق بمسرح مدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية، مركز الحسينية بمدرسة سعود الثانوية، مشتول السوق مدرسة صلاح الدين الثانوية.

وأبو كبير بديوان الادارة التعليمية، والعاشر من رمضان بمقر نادي العلوم، وكفر صقر بمدرسة كفر صقر الثانوية العسكرية، وديرب نجم بمجمع مدارس نصر عابدين.

وأكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي، أن هذه فرصة رائعة للطلاب للحصول على مساعدة في مراجعة المنهج الدراسي، وتحضيرهم للاختبارات النهائية، لافتاً إلى أن المحاضرات تقدم من قبل مجموعة من المدرسين المؤهلين، والذين يمتلكون الخبرة اللازمة لتوجيه الطلاب وتأهيلهم.