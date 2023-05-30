رصف وتجميل شوارع قفط جنوب قنا وتجديد شبكة المياه

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية لمتابعة أعمال الرصف وتركيب بلدورات الرصيف والإنترلوك التي تجري بعدد من شوارع مدينة قفط ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية، بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين جنيه .

كما تابع المحافظ، أعمال تغيير خط طرد محطة مياه الشرب بمدينة قفط من مزلقان السكة الحديد وحتي نجع البارود بطول ٣٨٠ متر وقطر ٥٠٠ مم، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين من الأضرار التي تسببها الخطوط القديمة.

أستهل محافظ قنا جولته بتفقد أعمال طبقة الأساس (التربة الزلطية) الخاصة بشارع المحطة بمركز قفط بطول 1250 متر وعرض 24 متر تقريبا، كما أطلع علي أعمال الرصف التي تمت بشارع مصطفي كامل بطول 600 متر وعرض 8 متر تقريبا، وتابع سير العمل بتركيب بلاط الإنترلوك الذي يجرى تنفيذه بأحد الشوارع الفرعية من شارع الانصاري، موضحاً أن الشوارع الرئيسية سيتم رصفها بينما سيتم تركيب الإنترلوك بالشوارع الفرعية فقط وذلك لإضفاء الشكل الحضاري على شوارع المدينة.

وذكر المحافظ، أنه لن يتم استلام أي مشروع إلا بعد التأكد من مطابقته لمعايير الجودة والمواصفات المحددة، مشيرا إلى أنه سوف يتم أخذ عينات من الطرق وإرسالها إلى المعامل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

وبيّن أن أعضاء اللجنة المختصة بإستلام الطرق الإقليمية بنطاق المحافظة سوف يتابعون الإشراف على التنفيذ لتحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة، وفقا للمواصفات القياسية والفنية في أعمال الرصف.

وأضاف المحافظ، أن القيادة السياسية تبذل جهود حثيثة للارتقاء بكافة أعمال البنية التحتية لا سيما الطرق سواء الداخلية منها أو الاقليمية بهدف التيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

ويشار إلى أن شوارع مدينه قفط لم تشهد أعمال رصف لأكثر من 18 عاما ، نتيجة توقف الاعمال في مشروع الصرف الصحي بالمدينة ، ولكن بعد دخول مشروع الصرف الصحي بالمدينة ضمن المشروعات التي ينفذها برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بمحافظه قنا، تم الانتهاء من المشروع وافتتاحه تجريبيا للعمل وتم الانتهاء من اعمال البنية التحتية بشوارع المدينة ويجري حاليا اعمال الرصف وتركيب البلدورات للأرصفة لإعاده المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة .

إحلال شبكة مياه الشرب فى قفط

وفي سياق متصل قال المحافظ إن مواسير مياه الشرب الجديدة مصنوعة من البولي ايثيلين المضغوط (HDPE - High Density Poly Ethytene ) والتي تتميز بالعمر الافتراضي الطويل وسرعة التركيب، كما أنها لا تحتاج إلى وصلات كثيرة ومقاومة عالية للتآكل ولا تتعرض للصدأ فضلا عن أن الجدار الداخلي مستوي و بالتالي تتعرض الأنابيب لأقل نسبة من الترسّبات .

وشدد المحافظ علي الشركة المنفذة للأعمال بالالتزام بكافة الاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية بمواقع العمل، مؤكدا أن سلامة العاملين والمواطنين في مواقع العمل تأتى على رأس أولويات المحافظة.

رافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس صالح محمود مدير عام مديرية الطرق والنقل، وياسر حماد رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة قفط وعدد من القيادات التنفيذية.