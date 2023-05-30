صحة الشرقية تستعد لمواجهة الأزمات والكوارث المحتملة

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الثلاثاء، اصطفاف السيارات الطبية والمركبات الخاصة بوزارة الصحة والسكان، من سيارات الإسعاف، والعيادات الطبية المتنقلة، وسيارات خدمات نقل الدم، وسيارات التبريد، وسيارات أجهزة الضباب وسيارات التطهير والتعقيم، والمركبات المختلفة، والآلات والمعدات، وتواجد الفرق الطبية، وفرق العمل بها، وذلك بأرض محلج القطن بمركز الزقازيق.

يأتي ذلك في إطار إستعدادات مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، ولاستعراض إمكانياتها، لمواجهة الأزمات والكوارث المحتملة خلال الأيام القليلة القادمة.

جاء ذلك تحت إشراف قيادات الدفاع الشعبي والعسكري والمستشار العسكري بمحافظة الشرقية، وفي حضور مساعد المستشار العسكري بالمحافظة، ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، ومدير الشئون الإدارية، ومراقب أول المديرية، وممثلي من فرع هيئة الإسعاف بالشرقية.

وقام وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتفقد جميع السيارات والمركبات الصحية الموجودة، ومناقشة الخطة الموضوعة، وخطوط سير المركبات، وتنظيم حركة السيارات والاصطفاف، والتأكد من جاهزية الفرق الطبية لمجابهة أي أحداث طارئة، ومن التدريب الجيد للفرق، ومدى الإمكانيات المتاحة في التعامل مع الأزمة.

وأكد الدكتور هشام مسعود على استمرار المناورات ونماذج المحاكاة والتدريب العملي خلال الفترة القادمة لمواجهة الأزمات والكوارث المحتملة، للتأكد من جاهزية جميع الفرق الطبية، وإستعداداتها للتعامل مع أي حدث طارئ.

وأشار إلى أن هذه التدريبات تأتي لقياس مدى قدرة الأجهزة المعنية والمنوط بها مجابهة الأزمات والكوارث وكيفية التعامل معها في المواقف الطارئة من خلال تقديم بيان عملي يوضح التعامل مع الأزمة والإجراءات التي تم إتخاذها للحفاظ على السلامة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى صقل مهارات الفرق الطبية والمستشفيات في رفع درجات الإستعداد القصوى للعناصر التابعة لها، هذا بجانب التنسيق بين الأجهزة المختلفة لمجابهة أي أزمات أو كوارث محتملة، والخروج منها بأقل الخسائر.