البنك المركزي السعودي يوفر وظائف شاغرة لخريجي تلك الجامعات فقط

البنك المركزي السعودي، زادت معدلات البحث عليه خلال الساعات الأخيرة، عقب إعلانه عن فتح باب التوظيف، للرجال والنساء من خريجي الجامعات السعودية والجامعات الدولية المعتمدة في مختلف المجالات، وذلك وفق شروط ومعايير محددة للتقديم.

وأوضح البنك المركزي السعودي أن التوظيف متاح من خلال برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية

" Investment Immersion Program" لكل خريجي التخصصات التالية :

– إدارة الأعمال

– المالية

– المحاسبة

– الاقتصاد

– الإحصاء، وغيرها ذات الصلة.

شروط التقديم على وظائف البنك المركزي السعودي

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات أعلاه بتقدير (جيد جداً) فأعلى.

–أن يكون المتقدم حاصل على معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت صادرة من خارج المملكة.

– أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية.

– ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 27 سنة.

– أن يجتاز المتقدم الاختبارات والمقابلات الشخصية.

-أن يكون المتقدم متفرغ "دوام كامل".

وظائف البنك المركزي السعودي ..مزايا برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية

– الحصول على وظيفة بدوام كامل وراتب شهري مع تأمين طبي للأسرة والوالدين.

– مجموعة من المزايا الوظيفية الجاذبة مع تطوير مهني مستمر.

– يشمل البرنامج دورة فنية متقدمة بكليّة وارتون في مدينة فيلادلفيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

– تدريب على رأس العمل مع بنوك وشركات استثمارية عالميّة لتطوير القدرات المهنيّة والمهارات الشخصية.

– تدوير وظيفي في البنك المركزي السعودي يشمل أعمال الاستثمار بإشراف خبراء ومختصين في الأسواق المالية وإدارة الاستثمارات.

– العمل في أحد المجالات الاستثمارية المتخصصة في وكالة الاستثمار.

– برامج تدريبية متعددة لصقل المهارات الفنية مع بنوك وشركات استثمار عالمية.

يذكر أن البنك المركزي السعودي كان قد أعلن عبر موقعه الإلكتروني، عن بدء التسجيل في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية بنسخته الثالثة، بهدف توظيف وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال الاستثمار، مبيّنًا أن البرنامج صُمّم بالتعاون مع كلية "وارتون" في جامعة بنسلفانيا الأمريكية الرائدة في مجال إدارة الأعمال، ومع نخبة من البنوك ومؤسسات إدارة الأصول العالمية ويتضمن التدريب العلمي والتطبيقي المكثّف في مجالات استثمارية متعدّدة؛ لتقديم تجربة متكاملة من الدورات التعليمية المتقدمة، والخبرات العملية اللازمة للكفاءات الواعدة في مجال الاستثمار.