أحمد بدوي: الاتصالات اعتمدت خطة استثمارية بـ9 مليارات و875 مليونًا 

أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بالخطة الاستثمارية التي اعتمدتها وزارة الاتصالات والتي بلغت 9 مليارات و875 مليونًا بالإضافة إلى المساهمات في المباراة الرئاسية حياة كريمة ومدينة المعرفه والتي بلغت 7 مليارات و558 مليون جنيه، مؤكدًا أن الوزارة حققت معدلات نمو زادت على 16% وأصبحت من أكبر القطاعات الاقتصادية العاملة في الدولة.

وأكد بدوي خلال اجتماع اللجنة بحضور المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون البنية التحتية والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، أن خطط الوزارة ومشاركتها الفعاله في ميكنة كل قطاعات الدولة بالمساهمة مع الوزارات المختلفة مؤكدًا بأن جهودها مقدرة ومحمودة، مع وزارت العدل والصحة وغيرها، وجميعها أتت ثمارها في خدمة المواطن.

من جهتها استعرضت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي مشروعات التطوير المؤسسي مؤكدة أننا نسعى إلى حكومة مركزية ويعضدها الانتقال العاصمة الإدارية.

وأكدت لبيب أننا بدأنا تدريب رقمي في إدارة معهد نظم القوات المسلحه لـ33 ألفًا و600 موظف وكان للمنتقلين العاصمة الإدارية تدريبات، خصوصًا بالإضافة إلى تدريبات لغير المنتقلين والتدريبات أساسيه ونسعى إلى تعميم تجارب المحافظة الرقمية.

وأوضحت بأن هناك ٦ محافظات رقمية تشملها خدمات التامين الصحي الشامل وباقي المحافظات شغالين عليهم بالإضافة إلى إطلاق مبادرة استخدام أعمال الرقمنة بما فيها إدارة نظم معلومات، والتدريبات المتخصصة.