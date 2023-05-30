دعم طبي مصري للأشقاء الفلسطينيين| فيديو

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك توجيهًا دائمًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتقديم جميع أوجه الدعم للدول الشقيقة والأشقاء الفلسطينيين، لافتًا إلى أن دولة فلسطين في القلب من تقديم أوجه المساعدات كافة.

وأضاف حسام عبد الغفار، إن هناك لقاءً ثنائيًا، جمع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان ونظيرته في وزارة الصحة الفلسطينية، وكان من أهم الجوانب التي تم النقاش فيها، تقديم الدعم من خلال تدريب الزملاء في القطاع الصحي الفلسطيني، من الكوادر الطبية والكوادر الطبية المساعدة، على تقديم الرعاية الصحية، سواءً في شكل دورات قصيرة يتم فيها تقديم هذه الدورات بشكل سريع، أو على شكل برامج تعليمية مُختلفة تقدمها الدولة المصرية في مجال الصحة في الزمالة المصرية.

وأوضح أن الوزيرين تطرقا إلى ما يُمكن أن تقدمه الدولة المصرية في مجال التطعيمات واللقاحات، مُشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت أن مصر تُعد من الدول المتقدمة على مستوى العالم في مجال برامج التطعيمات واللقاحات، وأنها نجحت في القضاء على الكثير من الأمراض باستخدام برنامج قومي قوي للقاحات.

وتابع أن الحديث تطرق إلى كيفية دعم الجانب الفلسطيني بمجموعة من اللقاحات، مُؤكدًا أن مصر قدمت العام الماضي أكثر من 500 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك الخاص بـ"كوفيد 19"، والكثير من اللقاحات المُرتبطة بالأمراض المنتشرة في الأطفال إلى الدولة الفلسطينية.

وأشار إلى أن مصر حصلت على رئاسة المكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب بإجماع الآراء، ما وضع على مصر عبئًا كبيرًا لتنفيذ توصيات وزراء الصحة العرب الخاصة بدولة فلسطين، خصوصًا أن القطاع الصحي في فلسطين يُعاني من صعوبات كثيرة مُرتبطة بتقديم الخدمة وتوفر الأدوية والمستلزمات والكوادر الطبية المدربة.

منظمة التحرير تطالب العرب بإرسال دعم طبي



طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمم المتحدة والدول والمجموعات الدولية كل بإدانة المجزرة التي ترتكبها حكومة الإجرام الدموي في إسرائيل، مؤكدة أن الصمت الدولي هو الذي يشجع هذه الحكومة على المضي في جريمتها الدموية البشعة وتوسيع نطاقها.

أدانت منظمة التحرير - في بيان صحفي لها - مجزرة حي الشجاعية التي وقعت فجر يوم الأحد، حيث تجاوز عدد شهداء هذه المجزرة البشعة 50 شهيدًا ومئات الجرحى.



ودعت الدول العربية المجاورة إلى الإسراع بإرسال الطواقم والمساندة الطبية القادرة على التعامل مع حجم هذه المجزرة؛ بسبب نفاد مخزون معظم المواد الطبية، وازدحام المستشفيات بالمئات والآلاف من الضحايا، مؤكدة أنه لا يمكن أن يتم ردع العدوان المجرم، ومنع إسرائيل من ارتكاب المزيد من المجازر إلا بمحاسبتها على هذه الجرائم ومنع إفلاتها من العقاب، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، والكف عن المقولات الزائفة بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وقالت: "ما يجري مجزرة مفتوحة تتطلب التدخل الفوري لوقفها والارتقاء بالمواقف الدولية إلى مستوى هذه المجزرة، وصوت الضمير الذي تنادي به شعوب العالم".

وثمنت اللجنة التنفيذية مبادرة أربع دول أميركية لاتينية بسحب سفرائها وطرد سفراء إسرائيل احتجاجًا على المجزرة المستمرة، داعية المزيد من الدول إلى انتهاج الطريق ذاته.

جاء ذلك خلال لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية".

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