السجن 3 سنوات لمتهمين بالبلينا بتهمة سرقة مواطن بالإكراه

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، المتهمين "ف . ع . ا" عامل، و"م . ر" عامل، يقيمان بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، بالسجن 3 سنوات لكل منهما، بتهمة سرقة المجني عليه "ح . ج" عامل، بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة المركز .

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم، وسامر ذو الفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم .

تعود أحداث الواقعة الى عام 2021، عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بلاغًا من المجني عليه يفيد أنه أثناء سيره بالطريق العام، استوقفه المتهمين وبحوزتهما سلاح، وقاما بتهديده واستوليا منه على متعلقاته الشخصية كرها عنه، وفرا هاربين .

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .