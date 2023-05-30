القوات الروسية تُعلن تدمير منظومة باتريوت أخرى في كييف

تمكنت القوات الروسية من تدمير منظومة باتريوت أخرى للدفاع الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف، حسب ما أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء.



وقال وزير الدفاع الروسي في مؤتمر عبر الهاتف اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية قصفت خلال الأيام الأخيرة، المنظومة الصاروخية الأمريكية للدفاع الجوي "باتريوت" في كييف، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأضاف شويغو: "في الأيام الأخيرة، تم تدمير مستودعات كبيرة للأسلحة الغربية في خميلنيتسكي وترنوبل ونيكولاييف، كما تم قصف نظام صواريخ باتريوت الأمريكية المضادة للطائرات في كييف".

وقال: "تزداد إمدادات المعدات والأسلحة إلى أوكرانيا، نحن نراقب كميات وطرق التزويد، ونستهدفها عندما يتم اكتشافها".

تجدر الإشارة إلى أن القوات الروسية تمكنت قبل أسبوعين من تدمير منظومة "باتريوت" الأمريكية للدفاع الجوي في كييف باستخدام صاروخ فرط صوتي من نوع "كينجال".

الغرب يطالب كييف بهجوم واسع النطاق

واتهم شويغو، الغرب بدعوة كييف لهجوم واسع النطاق على الرغم من الخسائر الكبيرة للقوات المسلحة الأوكرانية.



وتابع شويغو أن الغرب، بدعمه أوكرانيا، إنما يطيل من أمد العمليات العسكرية، لكن لن يمكنه التأثير على نتيجة العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

وأكد الوزير على أن القوات الروسية تراقب طرق إمداد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، وتقصفها، مضيفا أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت خلال شهر مايو من هذا العام أكثر من 16 ألف جندي، فيما بلغت خسائر القوات الأوكرانية في هذا الشهر وحده 16 طائرة، و5 مروحيات، و466 طائرة مسيرة، وأكثر من 400 دبابة وعربات قتالية مصفحة أخرى، و238 قطعة مدفعية ميدانية وقذيفة هاون.

إضافة إلى ذلك، بحسب شويغو، فقد تم اعتراض وتدمير 196 صاروخا من راجمات الصواريخ "هيمارس" الأمريكية، و16 صاروخا أمريكيا من طراز "هارم"، و29 صاروخا بريطانيا من طراز Storm Shadow.

وفي وقت سابق من اليوم، شنت القوات الروسية ثالث هجوم على العاصمة الأوكرانية كييف خلال يوم، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة أربعة آخرين، فيما دمرت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أكثر من 20 طائرة مسيرة، حسب ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية في كييف في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

وأضاف سيرهي بوبكو على قناة تيليغرام للتراسل “كان الهجوم هائلا ومن اتجاهات مختلفة وعلى عدة مراحل”.

وفي ثاني هجوم مميت على العاصمة الأوكرانية في مايو والسابع عشر منذ بداية الشهر، قال مسؤولون إن شخصا لقي حتفه عندما سقط حطام طائرة مسيرة على مبنى سكني شاهق، مما أدى إلى اندلاع حريق.

دمر الحطام طابقين علويين من المبنى الكائن في منطقة هولوسيفسكي، فيما تواصل خدمات الطوارئ البحث عن أشخاص تحت الأنقاض. وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن أربعة أشخاص أصيبوا وأُجلي 20 آخرون.

وقال مسؤول في كييف إن روسيا شنت سلسلة من الهجمات على العاصمة الأوكرانية في مايو أيار باستخدام مزيج من الطائرات المسيرة والصواريخ، معظمها في أثناء الليل.

وقالت الإدارة العسكرية في كييف إن المعلومات الأولية تشير إلى أن هجمات الثلاثاء نُفذت فقط بطائرات (شاهد) المسيرة الإيرانية الصنع.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من النبأ. ولم يُعرف بعد عدد الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا. ولم يصدر تعليق حتى الآن من موسكو على الهجوم.

وقال كليتشكو “العدو يواصل مهاجمة العاصمة.” واضاف أن “هذه الانفجارات الليلية اندلعت في مناطق كثيرة من المدينة”.

وذكر أن الحطام المتساقط أصاب عدة مناطق، بما في ذلك حيا بوديل وبيشيرسكي التاريخيان وحي سفياتوشين، بالإضافة إلى منطقة هولوسيفسكي في جنوب غرب كييف.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: