الكشف على 1478 مريضًا فى قافلة علاجية بقرية اليوسيفية بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية، الأحد والإثنين 28-29 مايو الحالى، في قرية اليوسيفية مركز بني عبيد، وذلك تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود، منسق عام القوافل.



وتمكنت القافلة من توقيع الكشف على 1478 مريضًا، وضمت 12 عيادة منهم 7 عيادات متنقلة: ( 2 أطفال، تنظيم أسرة، أنف وأذن، رمد، جراحة، جلدية ) و5 عيادات داخل الوحدة، فضلًا عن معمل طفيليات وأشعة x ray، وتم توقيع الكشف الطبى على باطنة 204 أطفال 175 جراحة 150 أنف وأذن 178 عظام 166 رمد 107 جلدية 158 أسنان 156 نسا وتنظيم أسرة 184.



وأجرت القافلة عدد 319 تحليلًا مختلفًا للمرضى، 61 حالة أشعة عادية وموجات صوتية، فضلًا عن فحوصات لـ 115 مريضًا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 87 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 15 قرارًا للعلاج على نفقة دولة.



ومن جانبه، لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، إذ أقيم على هامش القافلة عدد 34 ندوة تثقيفية، و160 حالة استبيان، مؤكدًا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

يأتى ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خصوصًا بالأماكن النائية والمحرومة.

