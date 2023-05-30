ميناء الإسكندرية يستقبل 187 ألف طن بضائع ومواد بترولية

شهد ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والبضائع والحاويات، وسجل إجمالي عدد السفن على أرصفة الميناء 67 سفينة تحمل سلع وبضائع استراتيجية.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن البضائع المتداولة تقدر بـ 187 ألف طن تقريبًا، وتشمل حاويات ومواد بترولية وبضائع عامة، وأشار المتحدث الرسمي باسم هيئة الميناء إلى تداول 2272 حاوية خلال الـ 48 ساعة الماضية.

ومن جانبه، وجه اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، بضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الاصطناعي والسلامة والصحة المهنية بمواقع العمل كافة، فضلًا عن اتباع المعايير البيئية، لمنع التلوث.