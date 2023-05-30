بحيرة "ملونة" تثير جدلًا في العراق

رغم أن تاريخ تشكلها يعود لآلاف السنين، لكن "البحيرة المتلونة" في العراق باتت حديث رواد الشبكات والمنصات الاجتماعية العراقية، مع انتشار صورها عبر مواقع التواصل، وهي الواقعة في قضاء رانيا في منطقة رابرين بمحافظة السليمانية شمالي البلاد، والمتفرعة من نهر الزاب الصغير.

حيث تتغير ألوان البحيرة مع تبدل الفصول والطقس ما بين الأبيض والوردي والأحمر والبنفسجي، وهو ما يعطيها منظرًا خلابًا فريدًا وجاذبًا للسياح والزوار، ويثير الاستغراب والدهشة ويدفع للتساؤل عن الأسباب الكامنة وراء تلون البحيرة.

وهو ما دفع بمعلقين للمطالبة بالعمل على تحويل بحيرة رانيا لمعلم سياحي، لا سيما وأنها تقع في منطقة جبلية تتميز بمناخها العليل وطبيعتها الخضراء.

قصة هذه البحيرة المثيرة

يجيب الخبير البيئي العراقي أيمن قدوري، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية": بحيرة قرة كو هي من أقدم البحيرات في شمال العراق، حيث يتعدى عمرها 5000 عام، وقد تكونت بشكل طبيعي نتيجة الهبوط الأرضي كونها تقع ضمن منطقة نشطة "تكتونيا" وامتلأت بالمياه عن طريق الأمطار كمصدر رئيسي.

لماذا تتغير ألوانها؟

عند ارتفاع درجة الحرارة يتدرج لون البحيرة من الشفاف إلى الوردي ثم البنفسجي، ويعزى سبب تلونها لوجود نوع من البكتيريا تتلون مع ارتفاع درجة الحرارة تعرف باسم هيلوبكتيريا، التي تعتبر تركيزا ملحيا عاليا في مياه البحيرة.

إضافة لوجود الطحالب الخضراء دوناليلا سالينا، عند ارتفاع درجة الحرارة يزداد نشاط التبخر من سطح البحيرة وترتفع درجة حرارة المياه، فيزداد التركيز الملحي في البحيرة بفعل وجود هيلوبكتيريا ويصل لمستويات أعلى من ملوحة مياه البحر.

بتوفر أشعة الشمس أي ظروف اضاءة مناسبة، تبدأ الطحالب في إفراز الصباغ الأحمر بيتا كاروتين، تراكميا كلما ارتفعت درجة الحرارة يرتفع نشاط ذلك التراكم، ليتدرج بذلك اللون من الوردي إلى البنفسجي مرورا باللون الأحمر.

بالنسبة للرائحة الكريهة التي تنبعث منها والقريبة من رائحة البيض الفاسد، فمرد ذلك تحرر غاز كبريتيد الهيدروجين (H2S) عن طريق نشاط بكتريا هيلوبكتريا كوتيروبروم، التي تعمل على تحرير الغاز من خلال تفسيخ الأجزاء الميتة من الطحالب الخضراء دوناليلا سالينا.

تراجع مخزون بحيرة الفرات بسبب "استيلاء تركيا" على مياه سوريا

أفاد مصدر في المؤسسة العام لسد الفرات بسوريا بأنه يتم يوميًا خسارة نحو 200 مترمكعب في الثانية من مخزون مياه بحيرة الفرات لتزويد أهالي دير الزور بالمياه وإعطاء العراق حصته.

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وقال مصدر إن هذه الخسارة ناجمة عن "استيلاء الاحتلال التركي على أكثر من نصف حصة سوريا التي يجب ألا تقل عن 500 مترمكعب في الثانية حسب البروتوكول المتفق عليه مع الجانب التركي في عام 1987، في حين يتم حاليًا ضخ نحو 250 مترمكعب فقط".

وأوضح المصدر أنه لا يمكن التفريط بمخزون المياه بشكل كامل، وبالتالي يتم العمل على تمرير 200 متر مكعب في الثانية إلى جانب الحصة الواردة والتي هي أقل من نصف حصة سوريا، موضحًا إلى أنه "في مثل هذه الفترة من السنة كان يردنا بحدود ما بين 600 إلى 700 مترمكعب بالثانية، تكفي بشكل عام لكل الاحتياجات".

وأضاف أن الكميات الواردة من تركيا تكاد لا تكفي لاستهلاك الشرب والري والتبخر، وبالتالي فإن كامل ما يتم تمريره من المياه باتجاه دير الزور والعراق هو من مخزون بحيرة سد الفرات.

وكشف أنه توجد حاليًا مفاوضات يقوم بها الجانبان العراقي والروسي للضغط على الجانب التركي لإعادة المنسوب كما هو متفق عليه، مشيرًا إلى أن العراق أكثر تضررًا من سوريا في هذا الموضوع باعتبار أن نسبة الملوثات التي تصل إليه عالية جدًا.

جاء ذلك في تقرير عبر سكاي نيوز العربية.