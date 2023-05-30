«خالد فتحى» رئيساً للعمليات التنفيذى لمجموعة شركات شارم دريمز للاستثمار السياحى

أعلن الدكتور حمادة أبو العنين، رئيس مجلس إدارة شركة شارم دريمز للاستثمار السياحى، عن انضمام خالد فتحى، لمنصب «رئيس عمليات تنفيذى» «COO» للشركة ومجموعة مشروعات الشركات الشقيقة التى تصل إلى 9 مشروعات فى شرم الشيخ ونويبع والساحل الشمالى ومرسى علم وسهل حشيش.

ورحب رئيس مجلس إدارة مجموعة شارم دريمز، بانضمام خالد فتحى باعتباره من القيادات المتميزة فى العمل الفندقى، معرباً عن تمنياته بالتوفيق والنجاح فى مهمته الجديدة.

وأكد الدكتور حمادة أبوالعنين، أن انضمام خالد فتحى، يأتى فى إطار قيام الشركة بدعم هيكل القيادات التنفيذية للشركة لتولى مهام تنفيذ خطط المجموعة خلال السنوات القادمة، والرامية لرفع حجم الطاقة الفندقية للمجموعة لتتجاوز الـ3 آلاف غرفة فندقية بنهاية 2028، خاصة فى ظل الانطلاقة القوية لنتائج أعمال المجموعة فى الفترة الحالية، وعقب تجاوز المجموعة جائحة كورونا، وانتعاش الحركة السياحية الوافدة لمصر وتحقيقها لمعدلات غير مسبوقة وقياسية منذ بداية العام الحالى.

ويمتلك خالد فتحى، الكثير من الخبرات المتميزة فى هذا المجال، عبر تقلده العديد من المناصب على مدار أكثر من 34 عاماً، حيث بدأ حياته فى مجال الفندقة منذ عام 1989 بفندق ماريوت القاهرة وحتى عام 2000.

وقد قام بافتتاح وإدارة عدة فنادق خلال عمله بشركة «جاز للفنادق» حتى عام 2012، كما تولى خالد فتحى، إدارة فندق «القصر القديم» لمنطقة سهل حشيش، فضلاً عن توليه مسئولية «مدير منطقة» لفنادق مجموعة شارم دريمز حتى عام 2015، وأعقب ذلك توليه مهمة المدير التنفيذى «CEO» بشركه «سيرينتى للفنادق» بالبحر الأحمر حتى بداية عام 2023.