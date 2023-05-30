عملية إطلاق نار في الضفة الغربية تُنهي حياة مستوطن إسرائيلي (صور)

لقى مستوطن إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حتفه متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها إزاء عملية إطلاق نار استهدفت سيارته قرب مدخل مستوطنة حرميش القريبة من شمال طولكرم بالضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن المستوطن أصيب بجروح حرجة ونقل للعلاج إلا أنه أعلن عن وفاته في مستشفى هليل يافه بالخضيرة.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية فإن مركبة فلسطينية عابرة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية مزيفة، اجتازت مركبة المستوطن وأطلق من داخلها النار تجاهه، ما أدى إلى إصابته بـ 7 رصاصات أصابت جسده، وعلى إثرها أصيب بجروح حرجة.

وأشارت إلى أن قوات كبيرة تقوم بعمليات تمشيط في المنطقة وتستعين بمروحية عسكرية.

صور من عملية إطلاق النار

من جهتها ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال بدأ عملية مطاردة للسيارة التي أطلق من داخلها النار وعلى متنها شخصين، السائق والمنفذ، مبينةً ان المستوطن أصيب برصاصتين ويبلغ من العمر 30 عاماً وهو من سكان مستوطنة “حرميش”.

إطلاق نار على سيارة مستوطن

من جانبها أعلنت مجموعة "الرد السريع" - كتيبة طولكرم عن "تمكن فدائييها من تنفيذ عملية نوعية على طريق مستوطنة حرميش".

وقالت الكتيبة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه "تم إطلاق النار تجاه مركبة كان يقلها أحد المستوطنين" وأكدت "إصابته بشكل مباشر"

اشتباكات عنيفة في طولكرم

وتأتي عملية إطلاق النار بعد ساعات قليلة من تنفيذ قوات الاحتلال عملية عسكرية في مخيم نور شمس بطولكرم.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة فلسطينيين، من محافظتي الخليل ورام الله بجنوب ووسط الضفة الغربية المحتلة، واقتحمت قوات عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال مخيم "نور شمس" في محافظة "طولكرم"، شمال غرب الضفة، ووقعت اشتباكات عنيفة، دون اعتقالات.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال قامت بمداهمات وعمليات تفتيش اعتقلت خلالها فلسطينيين اثنين من بلدة "اذنا" في محافظة "الخليل"، فيما جرى الاعتداء على أصحاب عدد من المنازل بالضرب خلال التفتيش في بلدة "سعير" بالمحافظة المذكورة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت فتيين من بلدة "سلواد" شرق رام الله بوسط الضفة الغربية، وتواجه قرى رام الله في الآونة الأخيرة اعتداءات متصاعدة من قبل المستوطنين بحماية قوات الاحتلال. وتحاصر قوات الاحتلال قرية "المغير" في رام الله منذ أكثر من أسبوعين، واعتدى مستوطنون على بعض سكانها بالضرب. والليلة الماضية، قام مستوطنون بحرق أراض زراعية في بلدة "دير دبوان" على أطراف رام الله، واعتدوا على سكانها بالضرب، عندما هبوا للدفاع عن ممتلكاتهم. ووفر الاحتلال للمستوطنين الحماية.

وصباح اليوم، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، مخيم نور شمس، شرق مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوة خاصة مستعربة تساندها قوات كبيرة من جيش الاحتلال وجرافة عسكرية، اقتحمت المخيم وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت.

ونشرت قوات الاحتلال دورياتها الراجلة والمحمولة في شوارع وأزقة المخيم ومداخله، ودارت مواجهات عنيفة في المكان، في الوقت الذي منعت فيه مركبات الإسعاف من الدخول للمخيم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين بعد تفجير أبوابها، وفتشتها تفتيشا دقيقا وخربت محتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وشهدت سماء المخيم تحليقا منخفضا لطائرات الاستطلاع.، وعاثت قوات الاحتلال تدميرا في منشآت ومنازل المواطنين بعد اقتحامها وتفجير أبوابها، واحتجزت أصحابها في غرف منفصلة، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة، قبل أن تنشر قناصتها على أسطحها.

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