رونالدو خارج مباراة النصر الأخيرة بالدوري السعودي

رونالدو

يغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر السعودي، عن مباراة فريقه ضد الفتح المقرر له غدا الأربعاء في الجولة الثلاثين والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.





ومنح الجهاز الطبي لنادي النصر، راحة، وعليه سيغيب رونالدو عن مباراة الفتح المقرر لها يوم غدًا الأربعاء ضمن الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.



الجهاز الطبي يمنح رونالدو راحة



وتابعت التقارير الصحفية، أن الفحوصات الطبية، التي خضع لها اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو أكدت أن العضلة الضامة لدى اللاعب سليمة ولا يوجد بها أي تمزق، مع وجود شد عضلي بسيط بها.



وعليه أكتفى رونالدو بحصة علاجية داخل العيادة تجاوزت الساعتين، مع زميليه نواف العقيدي وعلي الحسن، ليترك أسوار العالمي.



وتابعت التقارير، أن الجهاز الطبي لنادي النصر، فضل إراحة اللاعب البرتغالي، وعدم مشاركته في المباراة الأخيرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، لكي لا يتعرض لانتكاسة، بتمزق عضلي.



وفشل النصر في سباق الدوري السعودي للمحترفين، بعد حسم خصمه اتحاد جدة، لصالحه في الجولة قبل الأخيرة، بعد انتصاره على الفيحاء بثلاثية نظيفة.



وتعادل النصر في مباراته الأخيرة بصعوبة مع الاتفاق بهدف لكلاهما في الجولة قبل الأخيرة من عمر مسابقة الدوري السعودي.

أرقام كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي ومنتخب البرتغال



انضم كريستيانو رونالدو لقائمة منتخب البرتغال استعدادا لتصفيات يورو 2023، حيث حقق العديد من الأرقام القياسية خلال مسيرته مع برازيل أوروبا حتى الآن.

وأصبح كريستيانو رونالدو الأكثر مشاركة في المباريات الدولية برصيد 196 مباراة متساويًا مع الكويتي بدر المطوع، فيما يعد أكبر لاعب في سن يسجل ثلاثية في كأس العالم، وأصبح الدون الأكثر مشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم بعدد 21 مشاركة.

ويحتل كريستيانو رونالدو المرتبة الثانية في ترتيب هدافي منتخب البرتغال ببطولة كأس العالم برصيد 8 أهداف، ويعتلي الصدارة زميله أوزيبيو برصيد 9 أهداف.

وأحرز رونالدو 118 هدفًا خلال مشاركاته الدولية مع منتخب البرتغال، فيما يعد أكثر لاعب أوروبي تسجيلًا للأهداف بالبطولات الكبرى بـرصيد 22 هدفًا.

لعب البرتغالى كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي 15 مباراة في دورى روشن، سجل 15 هدفا، وصنع هدفين، بينما شارك مع العالمى أمام أبها ولكن لم يحالفه الحظ فى إحراز الاهداف، رغم عبور فريقه إلى الدور ربع النهائي بالبطولة.