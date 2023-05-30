السيطرة على حريق بسيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري بالطالبية

نجح رجال الحماية المدنية في الجيزة في السيطرة على حريق اشتعل بسيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري بالطالبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وكانت غرفة النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغاً باشتعال حريق بسيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري بين الكونيسة والطالبية بمنطقة الطالبية.

وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى محل الواقعة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات، وأجرى رجال المباحث معاينة للسيارة، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وفي سياقٍ مُتصل، تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع المعتمدية بجوار مخزن الأنابيب بمنطقة كرداسة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغاً يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة كرداسة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

وفي سياقٍ مُتصل، تعرض شخص للإصابة في حريق نشب بإحدى الشقق السكنية في شارع عبيدة بن الجراح بمحطة حسن محمد في منطقة فيصل.

وكانت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغاً من غرفة النجدة، باشتعال النيران بإحدى الشقق السكنية بفيصل، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء الى مكان الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه، وفى انتظار المعمل الجنائى لتحديد ومعاينة الخسائر التى نجمت عن الحريق.

وتم نقل المصاب الى المستشفى ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها.

وفي سياقٍ مُتصل، أصيب 88 عاملًا بحالات اختناق بسيطة أثناء تواجدهم بمصانع قريبة من أحد مصانع "المعسل"، وتم نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لاتخاذ الإجراءات القانونية والطبية اللازمة حيال الواقعة.

وكانت مُديرية أمن المنوفية قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة تفيد إصابة 88 عامل بحالات اختناق بسيطة أثناء تواجدهم بمصانع قريبة من أحد مصانع المعسل، وجرى نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لاتخاذ الإجراءات القانونية والطبية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وانتقل الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي للوقوف على حجم الإصابات والخدمات المقدمة للمواطنين المصابين في الواقعة.