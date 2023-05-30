كامل أبوعلى يكرم رئيس مجلس إدارة شركة MTS العالمية فى حفل ترويج السياحة المصرية

بحضور محافظ البحر الأحمر ورئيس هيئة تنشيط السياحة

أهدى رجل الأعمال كامل أبوعلى رئيس مجلس إدارة مجموعة بيك الباتروس للفنادق درع التكريم إلى ريمبرت اويلنج رئيس مجلس إدارة شركة MTS العالمية أثناء حفل استقبال ممثلى شركات السياحة العالمية بمشاركة ٢٠٠ شركة سياحية على مستوى العالم الذى يقام تحت شعار «Get Together» الذى شهدته مدينة نيفرلاند بالغردقة..

حضر الحفل اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وبحضور عمرو القاضى رئيس هيئة تنشيط السياحة وكامل أبوعلى رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالغردقة وريمبرت اويلنج رئيس مجلس إدارة MTS العالمية ورجل الأعمال مختار الخطيب وإيهاب شكرى رئيس مجلس إدارة شركة MTSGlobe Egypt.

ورحب محافظ البحر الأحمر بالمشاركين فى الحفل ووجه لهم الشكر على اختيار مدينة الغردقة لإقامة هذا الاجتماع السياحى الكبير، وأضاف أن مدينة الغردقة أصبحت تنافس المقاصد السياحية العالمية مع التطور الكبير الذى تشهده فى مختلف القطاعات السياحية والفندقية..