إحالة أوراق ربة منزل وعشيقها بالبلينا إلى فضيلة المفتي

قررت محكمة الجنايات بمحافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق المتهم "ض . ا . ح" عامل والمتهمة "ف . ع . س" ربة منزل، يقيمان بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، إلى فضيلة المفتي، وتحديد جلسة 23 سبتمبر للنطق بالحكم، بتهمة قتل المجني عليه"ع . م . ح" عامل، زوج المتهمة الثانية، وإلقاء جثته بترعة بدائرة المركز .

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم، وسامر ذو الفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة البلينا، بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة المجني عليه ملقاة فى ترعة داخل برميل .

إنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وتم العثور على الجثة طافية على المياه، وتم انتشالها وبها عدة إصابات، وجرى نقلها لمشرحة المستشفى المركزي .

وعقب تقنين الإجراءات كشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب وجود علاقة عاطفية بينهما فقررا التخلص من زوج المتهمة الثانية وقاما باستدراجه إلى أحد الأماكن وانهالا عليه بحجر على رأسه حتى فارق الحياة وعندما تأكدا من وفاته وضعا جثته فى برميل وألقيا بها في ترعة حتى لا يشك أحد فى أمرهما .



وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما محبوسين لمحكمة الجنايات التي قررت إحالة أوراقهما لفضيلة المفتي .