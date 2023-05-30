أول تعليق من السفير السعودي بلبنان بعد تحرير المواطن المُختطف

عبّر السفير السعودي في لبنان، وليد البخاري، اليوم الثلاثاء، عن شكر بلاده لقيادات الجيش والداخلية اللبنانية على تحرير المواطن السعودي المختطف.



وأكد وليد بخاري أنه تم إجراء فحوصات طبية للمواطن السعودي المختطف منذ يومين، مشيراً إلى أنه بخير، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

بدوره، كشف وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، اعتقال 9 أشخاص على خلفية اختطاف المواطن السعودي.

وأضاف في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، أن موضوع اختطاف المواطن السعودي حظي باهتمام بالغ، مشيراً إلى أن مختطفيه رصدوا تحركاته واتصالاته.

كذلك أوضح أن الجيش قام بعمليات تفتيش في البقاع الشمالي لتحرير المختطف، مؤكداً أن ما حصل كان جريمة كاملة.

وشدد على أن العلاقات مع السعودية ثابتة ولا يستطيع أحد زعزعتها، وأن لبنان سيواجه أي أحد يحاول تعكير علاقته مع الأشقاء.

تحرير المواطن السعودي

وكان الجيش اللبناني أعلن تحرير المواطن السعودي مشاري المطيري في وقت سابق اليوم، وأوضح أن دورية من مديرية المخابرات تمكنت من تحريره بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية.

وأفادت مصادر سابقاً بأن المواطن السعودي يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية، ويدعى "م. م"، وقد شوهد للمرة الأخيرة قرب مجمّع "البيال" في وسط بيروت.

كما أشارت إلى أنه خُطف فجراً أثناء توجّهه إلى منزله في عرمون بعد مراقبته، من قبل سيارتين كانتا تقلان 7 أشخاص، بينهم من يرتدون بزات عسكرية.

بينما تلقت عائلته لاحقا اتصالاً من رقم هاتفه طالب فيه خاطفوه بمبلغ 400 ألف دولار لقاء تحريره.

وأعلنت السفارة السعودية لدى لبنان في بيان لها مساء أمس، تلقيها بلاغاً من ذوي أحد المواطنين، الذي فقد الاتصال به فجر يوم الأحد 28 مايو 2023.

ومع أن الحادث ليس الأول من نوعه لاسيما في الفترة الأخيرة، إثر تدهور الوضع الاقتصادي، إلا أنه نادراً ما شهد لبنان في السنوات الأخيرة عمليات خطف لرعايا عرب أو أجانب.

يشار إلى أن العلاقة بين السعودية ولبنان كانت شهدت قبل سنتين بعض التوترات، وقررت المملكة في 29 أكتوبر 2021 استدعاء سفيرها وليد البخاري للتشاور، ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة. كما حثت مواطنيها على عدم السفر إلى بيروت في حينه حفاظاً على أمنهم.

إلا أن عودة السفراء استؤنفت لاحقا في أبريل من العام الماضي 2022.

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