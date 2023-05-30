فى عمومية غرفة الفنادق.. مطالب بسرعة تفعيل القانون 8 لسنة 2022 الخاص بالمنشآت السياحية والفندقية

رئيس اتحاد الغرف السياحية: نتوقع ١٥ مليار دولار بنهاية العام الجارى ٢٠٢٣

أحمد الوصيف: مطلوب من الجهات المعنية عدم فرض رسوم جديدة إلا بالتنسيق مع وزارة السياحة

المستثمرون يطالبون بسعر تقديرى لطرح الأراضى الجديدة

الاستثمار السياحى مر بفترات عصيبة ليس لها مثيل ومطلوب مساندته

عدم فرض رسوم على المنشآت السياحية إلا بقانون

علاء عاقل: ارتفاع سعر الأراضى والمبانى يعرقل المشروعات السياحية

محمد أيوب: عدم فرض رسوم على العائمات دون سند قانونى

طالبت الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت الفندقية، برئاسة علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، بضرورة تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 والعمل باللائحة التنفيذية الملحقة بالقانون، والتى اعتمدها من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد عقب اجتماع الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت الفندقية، بحضور غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، وأحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، وعلاء عاقل رئيس لجنة تسيير الأعمال لغرفة المنشآت الفندقية، ومحمد حجاج مدير الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية،

وخلال المؤتمر أكد أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية على ضرورة تفعيل القانون رقم 8 لسنة 2022، والخاص بتنظيم عمل المنشآت السياحية والفندقية، فى شأن عدم فرض رسوم على المنشآت السياحية إلا بقانون، موضحًا أنه لا تزال هناك رسوم تفرض بشكل جزافى وفردى، ويجب على كل الجهات الالتزام بالقانون وعدم فرض رسوم جديدة إلا بالتنسيق مع وزارة السياحة، ليصدر بها قرار وزارى أو بقانون.

وأضاف رئيس الاتحاد، أن قانون المنشآت السياحية والفندقية، قد تم عرضه على مجلس النواب، وشهد حوارات مجتمعية، كما تمت مراجعته سابقًا من وزارة السياحة والآثار، ومجلس الوزراء، ثم المتخصصين القانونيين، حتى تم إقراره بأغلبية المجلس التشريعى، لذا فيجب على الجميع احترام سيادة القانون وبنوده ولائحته التنفيذية، وعدم فرض أية رسوم لا يقرها القانون، مشيرًا إلى أن الاستثمارات السياحية مرت بفترات عصيبة ليس لها مثيل، ولا تزال تعانى من آثار الجائحة الدولية، والحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما يستدعى مساندتها ودعم المستثمرين حتى تستمر المشروعات فى العمل وتقديم الخدمة السياحية الأفضل لزوار مصر.

وتضمن القانون رقم 8 لسنة 2022: أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والقانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، لا يجوز لرؤساء وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إصدار أى قرارات تمس أياً من المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون المرافق دون أخذ موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة.

كما نص على تشكيل لجنة وزارية مهمتها الموافقة على فئات الرسوم التى تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها، فى الحدود المقررة قانونًا، والتى ترتبط بشكل مباشر اوغير مباشر بالنشاط السياحى، وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل فى المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.

وحول نقل هيئة التنمية السياحية لوزارة الإسكان قال «الوصيف»، إن نقل تبعية هيئة التنمية السياحية من وزارة السياحة إلى وزارة الإسكان، لم يحدث تأثيرًا سلبيًا على الاستثمار السياحى، حيث انتقلت الهيئة بكامل هيئتها وباتت تضم فى مجلس إدارتها أعضاء من اتحاد الغرف السياحية.

وأضاف «الوصيف»، أن الإجراءات والاشتراطات الخاصة بطرح المشروعات والتخصيص وخلافه كما هى، لم تشهد تغييرًا، وفيما يخص شكوى سحب أراض من مستثمرين، فهى لا تعدو بعض الأراضى التى تم تخصيصها منذ وسط التسعينيات وحتى اليوم لم تزد نسب التنفيذ فيها عن ٢٥%، ولذا ألغى قرار التخصيص لها، وهى قرارات قليلة للغاية لا تتعدى ٢% من المشروعات المخصصة.

وأشار الوصيف، إلى أن وزارة الإسكان طالبت فقط بأن تكون هناك جدية فى التعامل على الأراضى لمنح فرصة لمستثمرين آخرين حال عدم قدرة المستثمر المخصص له على إنجاز مشروعه لأى سبب، كما أن هيئة التنمية السياحية وفى حال تعثر المشروع بعد ٥٠٪ تنفيذ، تعيد النظر فى كيفية تقديم الدعم اللازم، ولكن يتم ذلك بقيمة حسابية على رسوم التخصيص وقت التعاقد، وهنا يختلف الشق الفندقى طويل الأجل عن الإسكانى قصير الأجل، ففى الفندقى يتم احتساب سعر الارتباط وقت التخصيص مضروبًا فى نسبة التنفيذ مضروبًا فى ١٠٪، ومن هنا توقع غرامة التأخير، وهى للعلم ليست نسبة كبيرة بالمرة.

وتابع الوصيف: «لا يزال المستثمرون فى بعض المناطق يطالبون بسعر تقديرى لطرح الأراضى الجديدة، فى حين تقول الهيئة إن هناك سعرًا سوقيًا لتلك الأراضى، وهو ما سيتم الطرح به، ولحل هذه المعضلة وتلاشيها مستقبلًا، اقترح اتحاد الغرف السياحية أن يجرى بحث أولًا عن المنطقة التى ستطرح بها مشروعات، وبعدها يتم وضع حافز مادى للمستثمر إذا ما أنشأ مشروعًا تحتاجه المنطقة التى يعمل بها، أما فى حالة التوافر لنفس المشروع -مثل فندق سياحى فى شرم الشيخ والغردقة-، يتم التخصيص بسعر السوق، ومن هنا ستتعظم الفائدة، حيث سيتم إنشاء مشروعات سياحية لها هدف تنموى فى نفس الوقت».

وأكد رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن هناك استثمارات بمدن سياحية تضررت من ارتفاع سعر الدولار، ولكن هيئة التنمية السياحية تنظر لسعر الارتباط وقت التخصيص وليس للمستجدات، وذلك باعتبار أن المستثمر ربحه بالدولار، ونظرًا لعدم توافر العملة فى وقت ما تعرقلت بعض المشروعات، وحتى الآن لا يوجد حل لهذه الأزمة، مشيرًا إلى أن أكثر المتضررين طابا ونويبع، ويتم توقيع غرامات على مشروعات سياحية هناك من التنمية السياحية، فيما يتدخل الاتحاد محاولًا حل الأمر.

ونوه: «منذ سنوات قريبة كنا نقول إن لدينا ٢٠٥ غرف فندقية عاملة، و٢٤٥ غرفة تحت الإنشاء، ولكن كان هذا هو رقم التخطيط العام من هيئة التنمية للأراضى الشاغرة إذا ما تم تشغيلها بالكامل، وبالطبع لا يمكن الآن وضع رقم حقيقى لأعداد الغرف لأن بعض المشروعات متوقفة وبعضها أغلق، غير أن الاتحاد يشارك حاليًا بمشروع مجلس الوزراء والوزارات المعنية لوضع مخطط عام تنظيمى للسياحة، الذى بدأ العمل به فى القاهرة الكبرى، وجار العمل حاليًا بالأقصر وأسوان ثم البحر الأحمر وجنوب سيناء، وذلك حتى تكون لدينا خريطة متكاملة تتسم بالدقة وتتيح لنا اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار السياحى بسهولة».

وقال أحمد الوصيف، إنه من المتوقع أن تستقبل مصر العام الحالى 15.5 مليون سائح، وبمتوسط إنفاق 100 دولار، يزيد الناتج الربحى على 15 مليار دولار، وذلك بحسب ما أعلنه البنك المركزى المصرى من ارتفاع أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها عام 2022.

ومن جانبه قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، إن الطاقة الفندقية فى مصر وصلت إلى 250 ألف غرفة، فيما تستهدف الدولة الوصول إلى اضعاف هذا الرقم تحقيقًا لاستراتيجية الوصول إلى 30 مليون سائح فى 2030.

وأضاف.. أن لجنة تسيير أعمال الغرفة عرضت مطالب القطاع على اللجنة الوزارية بمجلس الوزراء، بهدف تحقيق طفرة استثمارية كبيرة لتشجيع المستثمرين الجدد، موضحًا أن ارتفاع سعر الأراضى وتكاليف البناء يمثلان عائقًا كبيرًا أمام الاستثمار الفندقى، بالإضافة إلى سعر بيع الليلة فى الغرفة وقت الأزمات والذى يكون متدنيًا للغاية، ما يجعل العائد طويل الأمد.

وتابع بأن العملية الاستثمارية قد تواجه صعوبات بسبب اضطراب الاقتصاد العالمى، لذا فلابد للفنادق المصرية التركيز على بيع المنتج السياحى بأسعار مرتفعة لتحقيق عائد أفضل، مشيرًا إلى أن ارتفاع الطلب على مصر أسهم بشكل كبير فى رفع أسعار الفنادق وهو المطلوب تنفيذه على المدى البعيد.

ومن جانبه، قال محمد أيوب عضو لجنة تسير أعمال الغرفة، إن عدد الفنادق العائمة بلغ 170 فندقًا حتى أول شهر مايو الجارى، بينما انخفضت الأعداد مع بداية موسم الصيف لتبلغ 110 فنادق من إجمالى الطاقة التى تعمل بالفعل فى مجرى نهر النيل.

وحول فرض رسوم على الفنادق العائمة قال أيوب، إنه تم عرض هذا الأمر على لجنة التراخيص الدائمة برئاسة وزير السياحة والآثار، ووعد بحل المشكلة، وكان قد تم خلال الأسبوع ذاته فرض رسوم أخرى من إحدى الجهات السيادية على بحيرة ناصر وتم إيقافها لحين تقنين وضعها، لافتًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع رئيس الوزراء لعرض ذلك الموضوع وحسم أزمة فرض رسوم على العائمات بدون سند قانونى.

قال عبدالحميد أبو يوسف عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن وزارة السياحة تلقت 79 تظلمًا من فنادق بمدينة شرم الشيخ تعرضت لتخفيض مستوى النجومية، وذلك بقرار لجنة الوزارة المسئولة عن مراجعة تطبيق المعايير الدولية للخدمة الفندقية hc.

وأضاف «أبويوسف» فى تصريحات صحفية على هامش الاجتماع السنوى للجمعية العمومية للغرفة، أنه تم قبول 6 تظلمات فقط، ومنحت باقى الفنادق مهلة لتوفيق الأوضاع لقبول التظلم، مشيرًا إلى أن اليوم الأربعاء، سوف تغادر لجنة من وزارة السياحة للنظر فى 21 تظلم بعدد من فنادق محافظة البحر الأحمر.