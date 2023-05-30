الأجهزة التنفيذية بالفيوم تبحث حل 77 من شكاوى المواطنين

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، توجيهاته للأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بضرورة بحث شكاوى المواطنين من خلال عقد لقاءات دورية، بكافة مراكز وقرى المحافظة، لبحث الحلول المناسبة لشكاواهم.

يأتي هذا فى إطار التنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا استمرار عقد مثل هذه اللقاءات بشكل منتظم، لتحقيق التواصل التام بين الأجهزة التنفيذية، ومواطني المحافظة.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، قد عقد لقاء لخدمة المواطنين بمجلس مدينة الفيوم، بحضور المحاسب أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وممثلي الجهات والإدارات ذات الصلة، بحث خلاله الحلول الجذرية لشكاوى عدد 30 مواطناً، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

توفير معاش تكافل وكرامة للأسر الأولى بالرعاية في الفيوم

وأضاف أن الشكاوى التي تم بحثها، شملت توفير معاش تكافل وكرامة لعدد من الأسر بالتنسيق مع مسئولي التضامن الاجتماعي، وتوقيع الكشف الطبي على عدد آخر من الحالات المرضية مع توفير العلاج اللازم لهم بالتنسيق مع مسئولي الصحة، وتوفير مشروعات صغيرة لبعض الأسر بالتنسيق مع مسئولي فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد آخر، بالتنسيق مع مسئولي القوى العاملة، وكذلك إنهاء إجراءات ترخيص كشك على أطراف مدينة الفيوم لإحدى السيدات المعيلات، وبحث توفير وحدات سكنية لعدد من الأسر الأولي بالرعاية، وكذا التنسيق مع مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، ومدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة، لبحث مطالب عدد آخر من المواطنين، بشأن تراخيص البناء والمحال التجارية.

وعقد نائب المحافظ، لقاء لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، بحضور المحاسب مراد مسعود رئيس المدينة، وممثلي الجهات ذات الصلة، تم خلاله بحث شكاوى عدد 25 مواطناً من أهالي المركز، بالتنسيق مع الجهات المعنية، شملت المطالبة بتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بقريتي النصارية والعجميين، وشكوى من ضعف مياه الري بنهايات الترع بقرية أبو جنشو، ووجه نائب المحافظ، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه المشكلات، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، كما وجه بسرعة إنهاء إجراءات عدد من تراخيص البناء والمحال التجارية المستوفاة للضوابط، وتيسير إجراءات التراخيص لعدد من الأكشاك للأسر الأولى بالرعاية بنطاق المركز.

وفي سياق متصل، كشف المتحدث الرسمي للمحافظة، عن قيام اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، بعقد لقاء لخدمة المواطنين بمجلس مدينة إطسا، بحضور المحاسب خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، موضحاً أنه تم خلال اللقاء بحث الحلول المناسبة حول شكاوى عدد 7 مواطنين، منها توفير مشروعات صغيرة أو فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد 3 حالات بالتنسيق مع مسئولي القوى العاملة، وفرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتيسير إجراءات ترخيص أكشاك بمناطق لا تعيق حركة المارة لعدد 3 حالات أخرى، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات القروية، وبحث توفير وحدة سكنية لأسرة بسيطة بالمساكن الأولى بالرعاية.

ولفت "التوني" إلي قيام اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة المساعد، ببحث الحلول المناسبة لحل شكاوى عدد 9 مواطنين بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، خلال اللقاء الذي عقده بمجلس مدينة طامية، بحضور المحاسب ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية.

وأضاف، أن شكاوى المواطنين شملت، توفير فرص عمل لبعض الحالات بالقطاع الخاص بالتنسيق مع مسئولي القوى العاملة، وتوفير مشروعات صغيرة لعدد آخر من الحالات الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مسئولي فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإنهاء إجراءات تراخيص أكشاك على أطراف مدينة طامية، لبعض الأسر البسيطة، مع بحث إمكانية توفير وحدة سكنية لأسرة من الأولى بالرعاية.