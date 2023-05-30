غدًا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي سمالوط

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، بدءًا من غد الأربعاء، قافلة طبية علاجية في قرية بنى غنى بمركز سمالوط على مدار يومين متتاليين 31 مايو و1 من شهر يونيو، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حياة كريمة)، وفي إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، إن القافلة الطبية والعلاجية، تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، مشيرًا وكيل الوزارة، إلى أن القوافل الطبية والعلاجية ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين ، في نطاق محافظة المنيا.