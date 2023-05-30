خالد حفتر يتعهد بعودة الرياضة الليبية إلي الساحة العالمية والأفريقية

تضع الرياضة فى ليبيا أمالاً عريضة علي إمكانية عودة النشاط الرياضي بكامل قوته فى أسرع وقت ممكن ، بعد حالة الركود الصعب الذى كانت تعانى منه خلال فترة الـ 12 سنه الأخيرة ، بسبب سلسلة الأحداث السياسية الصعبة التى كانت تمر بها البلاد.

وبدأت الأنشطة الرياضية الليببية فى العودة بشكل تدريجي ، من خلال عودة الأندية والإتحادات الرياضية إلي العمل بكامل طاقتها ، في ظل تعهد العميد خالد حفتر بضرورة دعم الشباب والرياضة فى ليبيا أمام جميع الرياضين علي مستوى كافة الألعاب الرياضية المختلفة ن سواء الجماعية أو الفردية ، بعدم توقف النشاط الرياضي مرة أخرى ، علي أمل عودة ليبيا للمنافسة سواء علي المستوى القارى الإفريقي أو علي المستوى العالمى.

البداية كانت مؤخراً عندما وافق علي إستضافة جميع الفرق الرياضية التى ترغب في اللعب علي الاراضي الليبية فى مثل مباراة الزمالك مع المريخ السودانى فى دورى رابطة الابطال الإفريقية علي ملعب نادى أهلي بنى غازى ، بخلاف إقامة مباراة نادي طلائع الجيش المصرى فى بطولة دورى أبطال العرب أمام نادى الأهلي طرابلس الليبيي في ملعب مدينة بنى غازي.

إعادة بناء جهاز الرياضة العسكرى في ليبيا

كما قرر الإشراف علي إعادة بناء جهاز الرياضة العسكرى في ليبيا ، علي أمل مشاركتة فى جميع المنافسات المحلية الإفريقية والعالمية بعد فترة التوقف لمدة 12 عام تقريباً ، خصوصاً وأنه أحد أبطال جهاز الرياضة العسكرى الليبي منذ أن كان رياضياً سابقاً في لعبة رفع الأثثقال سواء مع المنتخب الليبي أو نادى أهلي بنى غازى.