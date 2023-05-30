التقاضي عن بعد بالمحاكم وفر للدولة مليار جنيه سنويًا

بدأت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي ، مناقشة الموازنه العامة للدوله الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بحضور المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتيه والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي ، وأكد النائب احمد بدوي رئيس اللجنه أن وزارة الاتصالات حققت إنجازات كبيرة ترجمتها الارقام والمساهمات الواقعيه التي قدمتها للموازنة العامه او للمجتمع بالاضافه الي جهودها في الارتقاء بمنظومه التحول الرقمي .

لجنة الاتصالات داعمة لكل جهود التطوير:

واضاف بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم بأن لجنة الاتصالات داعمة لكل جهود التطوير والتحديث التي تقوم بها وزارة الاتصالات ، بما يواكب خطة القيادة السياسية في السير نحو الجمهوريه الجديدة.

من جهته أكد المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بأن قطاع الاتصالات اكثر القطاعات نموا في الحكومه ولدينا ٦ مناطق تكنولوجيا والقرية الذكيه نسعي دائما أن ننمي ونطور عوائد الإيجارات

وشدد هندي بأن تطبيق منظومة التقاضي عن بعد في المحاكم وفر للدوله مليار جنيه سنويا ، مؤكدا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصدد إنشاء منصة معلوماتية تعمل من خلال الذكاء الاصطناعي، بجانب استخدام اساليب ونماذج للتنقيب عن المياه الجوفية وتخزينها.