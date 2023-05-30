الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

الطريق إلى البرلمان

التقاضي عن بعد بالمحاكم وفر للدولة مليار جنيه سنويًا

لجنة الاتصالات بمجلس
لجنة الاتصالات بمجلس النواب

بدأت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي ، مناقشة الموازنه العامة للدوله الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بحضور المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتيه والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي ، وأكد النائب احمد بدوي رئيس اللجنه أن وزارة الاتصالات حققت إنجازات كبيرة ترجمتها الارقام والمساهمات الواقعيه التي قدمتها للموازنة العامه او للمجتمع بالاضافه الي جهودها في الارتقاء بمنظومه التحول الرقمي .

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اتصالات النواب توافق على موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

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اتصالات النواب: هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تنفذ خطة الدولة في دعم التحول الرقمي

لجنة الاتصالات داعمة لكل جهود التطوير:

واضاف بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم بأن لجنة الاتصالات داعمة لكل جهود التطوير والتحديث التي تقوم بها وزارة الاتصالات ، بما يواكب خطة القيادة السياسية في السير نحو الجمهوريه الجديدة.

 من جهته أكد المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بأن قطاع الاتصالات اكثر القطاعات نموا في الحكومه ولدينا ٦ مناطق تكنولوجيا والقرية الذكيه نسعي دائما أن ننمي ونطور عوائد الإيجارات

وشدد هندي بأن تطبيق منظومة التقاضي عن بعد في المحاكم وفر للدوله مليار جنيه سنويا ، مؤكدا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصدد إنشاء منصة معلوماتية تعمل من خلال الذكاء الاصطناعي، بجانب استخدام اساليب ونماذج للتنقيب عن المياه الجوفية وتخزينها.

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