اللون الذهبي يكسو حقول محافظة الشرقية

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدور الذي تقوم به مديرية التموين في متابعة عملية توريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة، ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين.

ووجه الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

ومن جانبها أشارت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين إلى أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 2890 طن و119 كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 500129 طن و 547 كيلو قمح، مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لإستقبال الأقماح المحلية.

وطلبت وكيلة وزارة التموين من الجهات المسوقة لمحصول القمح المحلي موسم 2023، استغلال كافة السعات التخزينية المملوكة لها أولاً والمستوفاة لشروط التخزين السليم طبقا للمواصفات المحددة مع قيامها بوضع أسلوب لإدارة المخزون من القمح بهذه المواقع التخزينية لتحقيق أعلى كفاءة تشغيل والإستفادة الأمثل من هذه السعات.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين، وتخزينه بطريقة جيدة، وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة، وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.