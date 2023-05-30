فرحة الأردنيين بزفاف الأمير الحسين| فيديو

يستعد الأردنيون لمشاركة العائلة الهاشمية أفراحهم بزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، وسط أجواء عبر عنها الأردنيون باحتفالات في عموم الأردن.

وأطلق الأردنيون على زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، شهر الفرح، الذي يشهد مناسبات سعيدة واستعدادات للزفاف الملكي بمشاركة الأردنيين.

وشهدت المحافظات الأردنية تفاعلًا فرحًا بزفاف ولي العهد، ويعبر الأردنيون عن سعادتهم باقتراب موعد عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله، أجواء رسمت البهجة على ملامح ونشاطات المواطنين ومباركات انتشرت في شوارع البلاد، إيذانًا بالحدث الأهم هذا العام.

ويتابع العالم في الأول من يونيو القادم، مدينة عمان بسعادة حفل الزفاف الملكي بمشاركة المواطنين، وأبرز الشخصيات العربية والعالمية.

موعد حفل زفاف ولي العهد الأردني.. أسماء نجوم المهرجان الغنائي





ترقب كبير للمواطنين في الدول العربية حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وعقد قرانه، على خطيبته رجوة آل سيف، وسيكون عقد القران يكون الخميس المقبل 1 يونيو 2023.

أعلن الديوان الملكي الهاشمي، أنه يتم اعتبار يوم زفاف الأمير عطلة رسمية للعاملين بالبلاد لتهيئة أجواء الاحتفال ومشاركة الجميع، كما أنه سيتم إذاعة حفل الزفاف في بث مباشر على شاشات ضخمة في الميادين والشوارع الرئيسية، وعبر الفضائيات الأردنية، وهناك تأهب كبير من قبل المواطنين لهذا الحفل.

من المقرر أن يُقام حفل زفاف ولي العهد الأردني، في الأول من يونيو المقبل، في قصر زهران التاريخي، والذي يقع بالعاصمة عمان، وجاء ذلك وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية.

ينتظر الشعب الأردني حفل زفاف ولي العهد الأردني البالغ من العمر 29 عامًا، والأمير هو أكبر أبناء الملك عبدالله الثاني، كما أن المراسم في حفل زفاف ولي عهد الأردن سيكون توجه الموكب الملكي إلى قصر الحسينية بعد عقد القران مباشرةً، لاستقبال الضيوف وإقامة الولائم ومأدبة العشاء، والتي لن يكون متاحًا تغطيتها من الإعلام.

إقامة مراسم زفاف الأمير حسين ولي عهد الأردن، تستعد الأردن له، ولم يتبق إلا 3 أيام على موعد حفل الزفاف، ويتم عقد القران على خطيبته رجوة آل سيف بقصر زهران وسط العاصمة عمان يوم 1 من يونيو 2023، ويكون "الموكب الأحمر" هو أحد أهم ما يتضمنه البرتوكول الملكي الأردني الخاص بحفلات الزفاف.

عقب عقد القران يتحرك بعدها إلى قصر الحسينية وإقامة مأدبة ملكية والاحتفال بالعروسين، بحضور عددٍ من الشخصيات البارزة والأمراء والملوك وزعماء بعض الدول.

نجوم المهرجان الغنائي بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن الحسين بن عبدالله:

ومن المقرر أن يضم الحفل كبار رموز الغناء “تامر حسني، أحمد سعد، راغب علامة، ديانا كرزون، زين عوض” يوم الإثنين 29 مايو الجاري.

الدخول إلى الحفل سيكون بشكل مجانٍ، على أن يبدأ في تمام الساعة الثامنة مساءً، على أن يتواجد الحضور قبيل الحفل بـ3 ساعات لتسهيل دخولهم دون تكدس أو ازدحام.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة القاهرة الأخبارية، بعنوان: الأردنيون يشاركون العائلة الهاشمية الاستعداد للزفاف الملكي.

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