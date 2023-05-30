انتظام أعمال إستلام وفرز القمح بصوامع سدس ببني سويف

انتظام أعمال استلام وفرز القمح المحلي

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جولة ميدانية تفقد خلالها مستجدات أعمال توريد القمح المحلي خلال زيارته اليوم الثلاثاء؛ لمجمع صوامع سدس والتي رافقها خلالها المهندس وصفى عبدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، والمهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل مديرية التموين، ومدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا، وعدد من التنفيذيين والمسؤوليين بمجمع الصوامع وسلامة الأغذية والموازين

واطمئن المحافظ، على انتظام العمل بمجمع الصوامع التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين،والذي يضم 12 خلية معدنية، سعة الخلية الواحدة 5 آلاف طن بإجمالي طاقة استيعابية 60 ألف طن حيث تابع أعمال الاستلام والفرز لتحديد نوعية وجودة الأقماح الموردة وذلك بمعرفة وتحت إشراف اللجنة المشكلة لهذا الغرض من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والموازين وذلك لضمان توريد المحصول من المزارعين بالجودة المطلوبة وبشكل منتظم موجها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والكفيلة للتيسير على الموردين.

وتفقد محافظ بني سويف، غرفة التجكم الآلى بمجمع الصوامع واستمع خلالها لعرض موجز عن منظومة العمل بالغرفة المسؤولةعن تخزين وحفظ الغلال ومجهزة بأحدث تقنيات تكنولوجيا التخزين في العالم من خلال تطبيق أحدث النظم التقنية في إدارة ومراقبة المخزون وتبخير ومراقبة درجة حرارة المخزون ومنظومة مكافحة الحريق ونظام اللاسلكي

وكلف المحافظ مسؤولى التموين والزراعة وكافة الجهات ذات الصلة باستمرار تقديم كافة التيسيرات اللازمة للموردين من المزارعين والتجار لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولًا بأول وتذليل أية معوقات في حينها لخلق مناخ تنافسي لتحفيز المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام لاسيما مع الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لملف القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة خاصة في ظل الظروف والتحديات التي يشهدها العالم في الفترة الحالية على كافة المستويات المحلية والدولية والإقليمي

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