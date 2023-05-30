بايدن يعرب عن تفاؤله بإقرار الكونجرس رفع سقف الدين العام

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الإثنين، عن تفاؤله بشأن تمرير الكونجرس مشروع قانون هذا الأسبوع لرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة بما يجنّبها التخلف عن سداد ديونها.

وقال بايدن للصحافيين قبيل مغادرته، البيت الأبيض: "لن أقول أبداً إنّني واثق ممّا سيفعله الكونجرس، لكن ينتابني شعور جيّد".

وأضاف أنّه تحدّث الاثنين مع عدد من البرلمانيين، وكذلك مع زعيم الأقليّة الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل و"كثيرين آخرين".



وقال: "الوضع يبدو جيّدا. سنرى حين يبدأ التصويت".

أكبر اقتصاد في العالم

وكان بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي، أعلنا السبت أنّهما توصّلا إلى اتّفاق لرفع سقف الدين العام وتجنيب أكبر اقتصاد في العالم التخلّف عن سداد ديونه.

لكنّ هذا الاتفاق بحاجة لأن يقرّه الكونجرس وأن ينشره بايدن قانوناً ساري المفعول قبل الخامس من يونيو، الموعد المحدّد لبلوغ الولايات المتّحدة سقف الدين العام وعجزها تالياً عن سداد مستحقات ديونها، وهو أمر لم يسبق أن حدث في تاريخها.

ومن المقرّر أن يناقش الكونجرس هذا الاتفاق هذا الأسبوع.

ويُفترض أن يصوّت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون على هذا الاتفاق يوم الأربعاء، على أن يصوّت عليه لاحقاً مجلس الشيوخ الذي يتمتّع فيه الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة.

وعلى غرار الاقتصادات الكبرى في العالم، تعتمد الولايات المتحدة على الاقتراض.

لكن خلافا للدول النامية الأخرى، تواجه الولايات المتحدة بانتظام عائقا قانونيا يتمثل بسقف الدين أي المستوى الأقصى لاستدانة السلطات الأمريكية الذي ينبغي على الكونغرس رفعه.

ويجعل الجمهوريون الذين لديهم الغالبية في مجلس النواب منذ يناير، من هذا الإجراء التشريعي الروتيني أداة ضغط سياسي.

ورفض الجمهوريون ما أسموه منح "شيك على بياض" للرئيس الديموقراطي واشترطوا لرفع السقف المحدد حاليا ب31.4 تريليون دولار، حصول اقتطاعات في الميزانية.

ورفض بايدن المرشح لولاية ثانية في 2024، لفترة طويلة إجراء مفاوضات معهم متهما المعارضة بأخذ الاقتصاد الأميركي "رهينة" بمطالبتها بهذه الاقتطاعات.

ويشكل الاتفاق المبدئي الذي أبرم السبت انفراجا للأسواق المالية التي لم تشهد حركة ذعر جراء هذه القضية لكن صبرها كان بدأ ينفد.

وغالبا ما يتم التوصل إلى تسوية في اللحظة الأخيرة في ملفات كهذه.

وكانت وكالة التصنيف الإئتماني "فيتش" وضعت تصنيف الولايات المتحدة وهو "إيه إيه إيه" تحت المراقبة معتبرة أن الفشل في التوصل إلى اتفاق "سيوجه إشارة سلبية على صعيد الحوكمة".

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن الاقتصاد العالمى الذي يعاني أساسا من "عدم يقين كبير"، "بغنى" عن هذه المداولات المتوترة.

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