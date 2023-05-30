بشرى سارة لعشاق الاتحاد السكندري بخصوص محمد مصيلحي

كشف محمد فوزي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، عن موقف محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، من استكمال مهمته مع النادي.

ونشر محمد فوزي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كاشفًا موقف محمد مصيلحي من إدارة نادي الاتحاد السكندري، قائلًا: “برعاية وزير الشباب والرياضة، استمرار الحاج محمد مصيلحي، رئيسًا لمجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، مبروك لكل الاتحادوية”.

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن نادي الاتحاد السكندري حصل على دعم مالي يٌقدر بـ 10 ملايين جنيه، كما أنه رفض استقالة محمد مصيلحي من رئاسة الاتحاد السكندري.

وأضاف أشرف صبحي خلال حوارة مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" أنه تواصل مع محافظ الإسكندرية تقديم دعمًا ماليًا لإدارة الاتحاد السكندري، كما يزور نادي الاتحاد السكندري بحثًا عن أوضاع الفريق.

وقدم محمد مصيلحي، رئيس نادي اتحاد السكندري، استقالته من رئاسة الاتحاد، بسب سوء نتائج الفرق الرياضية خلال الفترة الماضية.

حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره الاتحاد السكندري، بنتيجة هدفين مقابل هدف، على استاد الإسكندرية، ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 27 ببطولة الدوري المصري.

فاز فريق بيراميدز على نظيره الاتحاد السكندري في عقر دار الاتحاد السكندري على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ27 المؤجلة في الدوري المصري الممتاز.

وكانت المباراة سجل فيها هدف التقدم من خلال إبراهيم عادل لاعب بيراميدز فى الدقيقة 20 من بداية اللقاء، فيما أدرك التعادل للاتحاد السكندري اللاعب عمار حمدى فى الدقيقة 22، وأحرز هدف الفوز لبيراميدز اللاعب لاكاى فى الدقيقة 71 من عمر المباراة ليقتنص فوزًا غاليًا لفريقه ويحصد ثلاث نقاط مهمة للحفاظ على وصافة الترتيب بجدول الدوري.

حصد محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق نادي بيراميدز، على أفضل لاعب في لقاء الاتحاد السكندري وبيراميدز في الدوري الممتاز على استاد الإسكندرية.

موعد مباراة الاتحاد السكندري والزمالك:

ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد السكندري نظيره فريق الزمالك مساء الإثنين المقبل الموافق 5 من شهر يونيو 2023، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ30 في الدوري المصري الممتاز.