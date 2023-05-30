اتصالات النواب توافق على موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي علي مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وثمن أحمد بدوي رئيس اللجنة جهود الهيئة مؤكدًا أنها تنفذ رؤي الدولة في دعم منظومة التحول الرقمي.



وأضاف بدوي خلال اجتماع اللجنة بحضور المهندس/أحمد الظاهر- الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن هناك دور كبير تلعبه الهيئة في ظل خطة الدولة لتشجيع التحول الرقمي، وكذلك لها دور بارز فيما يخص تعزيز تنافسية قطاع تكنولوجيا المعلومات المصرى وجذب الاستثمارات الاجنبية في مجالات تكنولوجيا المعلومات المختلفة، مشدداً علي أن لجنة الاتصالات داعمة لكل خطوات الارتقاء بمنظومة التحول الرقمي.



وأكد المهندس/ أحمد الظاهر - الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" ان الهيئة تلعب دورا محوريا في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات من خلال تلبية احتياجات الصناعة المحلية، مشيرًا إلى جهود الهيئة البارزة والملموسة في مجال التوقيع الإلكتروني، وكذلك دورها كمحفز للابتكار ونمو الشركات التكنولوجية الناشئة ورعايتها للعديد من مبادرات التدريب التقني بهدف سد فجوة المهارات الرقمية بين متطلبات سوق العمل المحلى والدولي ومخرجات التعليم.



وشدد الظاهر أن بند الترويج الدولي لقطاع تكنولوجيا المعلومات المصري الوارد في الموازنة يستهدف بشكل رئيسي التواجد بالمؤتمرات المتخصصة داخل الأسواق المستهدفة والتى تسعى الهيئة من خلالها للتعريف بمقومات مصر التنافسية ومزايا الاستثمار في مصر وكذلك استعراض الحوافز الاستثمارية على الشركات العالمية والعملاء المحتملين من مختلف دول العالم.

من جانبه أكد اللواء جمال عباس - رئيس القطاع المالي والإداري بالهيئة، ان هناك بند مصروف للزيارات الخارجية من أجل تحسين الصورة الذهنية عن مناخ الأعمال داخل مصر ودعوة الشركات للاستثمار في مصر، مشيرًا الى ان خطط الهيئة تستهدف الوصول للعديد من الأسواق الواعدة.