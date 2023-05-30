إصابة 11 شخصا في 3 حوادث سير مختلفة

تعرض 11 شخصاً للإصابة في 3 حوادث سير مُختلفة، حيث شهدت مُحافظات قنا والقاهرة والفيوم 3 حوادث سير تسببت في إصابات بين الركاب.

حيث تعرض شخص للإصابة، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب موتوسيكل على الطريق الزراعى بقرية دندرة التابعة لمركز قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى.

وكانت مديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة شخص فى حادث انقلاب موتوسيكل بقرية دندرة على الطريق الزراعى، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى وتبين إصابته بكدمات وسجحات.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولى التحقيقات ونقل المصاب إلى مستشفى قنا الجامعى لتلقى العلاج.

وفي سياقٍ مُتصل أُصيب شخصان إثر حادث تصادم سيارتين نقل وملاكى أعلى محور روض الفرج وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغاً من الخدمات المعينة بمحور روض الفرج بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة شخصان وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

وعلى جانب آخر، تعرض 8 أشخاص للإصابة فى حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأتوبيس "ميني باص" بطريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين الى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أنه وقع بين سيارة نصف نقل وأخرى "ميني باص"، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكبرة بهدف التأكد من إنفاذ القانون على الجميع، وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.