الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

السكة الحديد تجري تعديلات على خطي شربين وبيلا

قطار
قطار

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بعض التعديلات بتشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة وتهوية ديناميكية على خط كفر الشيخ / شربين، وبيانها كالآتى:-

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سكك حديد مصر.. ماذا بعد التطوير؟

وقالت السكة الحديد، إنه اعتبارًَا من يوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 يتم امتداد قطار 809 سياحى (ثالثة مكيفة – تهوية ديناميكية) شبرا الخيمة / بيلا إلى محطة شربين بدلًا من محطة بيلا حيث يقوم من شبرا الخيمة الساعة 6:40 مساءً ويصل شربين الساعة 11:20 مساءً بنفس تركيبه الحالي، على أن يتم اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 4 / 6 / 2023 قيام قطار 810 سياحى (ثالثة مكيفة – تهوية ديناميكية) من محطة شربين الساعة 3:15 صباحًا ويصل شبرا الخيمة الساعة 7:55 صباحًا بنفس تركيبه الحالى.

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كما تقرر اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 اختصار قطار 501 ركاب طنطا / شربين بمحطة بيلا بدلًا من محطة شربين حيث يقوم من طنطا الساعة 8:45 مساءً ويصل محطة بيلا الساعة 10:45 مساءً بنفس تركيبه الحالى، على أن يتم اعتبارًا من يوم الأحد الموافق  4 / 6 / 2023 قيام قطار 488 ركاب من محطة بيلا الساعة 6:20 صباحًا ويصل طنطا الساعة 9:35 صباحًا بنفس تركيبه الحالى. 

وترتب على ما سبق تعديل مواعيد قطارات [458 – 508 – 803] طبقًا للجداول المرفقة.

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