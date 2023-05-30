جامعة سوهاج تكرم الفريق الفائز بالمركز الأول بمسابقة الإبتكارات العلمية

كرم الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج فريق كلية العلوم الفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الابتكارات العلمية والهندسية (ISEIC'2023) بمشروع "روبوت ذكي للكشف عن التلوث الاشعاعي وقياس الجرعات الإشعاعية"، بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم المشنب عميد الكلية.

وأشاد عبد الخالق بالفوز الذي حققه فريق كلية العلوم بحصولهم علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يؤكد على مكانة وتميز الجامعة التي تحرص علي تقديم كافة أوجه الدعم الكامل للطلاب المُتفوقين والمُبتكرين والمُخترعين لتنفيذ مشروعاتهم وتطبيق اختراعاتهم، وذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة المصرية لدعم البحث العلمي وخاصة الأبحاث القابلة للتطبيق، والتي تخدم المجتمع والبيئة المحيطة.

وأعرب الدكتور حسان النعماني عن سعادته بفوز الفريق بالمركز الأول والذي بعد مصدر فخر للجامعة بوجود كوادر شبابية عبقرية، مشيراً إلى أهمية البحث العلمي والذي يعتبر عنصراً هاماً وضرورياً لتقدم المجتمعات، و أحد أهم وظائف الجامعات، فبدون بحث علمي تصبح الجامعة مجرد مرکز تعليمي، وليس مرکزاً للإبداع العلمي وإنماء المعرفة وإثرائها وتوظيفها لحل مشکلات المجتمع المختلفة.

وهنأ الدكتور عبدالناصر يس الفريق وكلية العلوم على هذا الفوز والتكريم، مؤكداً ثقته في طلاب الجامعة وقدراتهم وتميزهم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مضيفاً أن الجامعات من أهم المؤسسات التعليمية لتحقيق التنمية من خلال قيامها بإحدى وظائفها الأساسية وهي البحث العلمي، خاصة البحوث الجامعية والتي تعد أحد أهم مؤشرات الجودة والتمييز في سلم تصنيف الجامعات محلياً وإقليمياً ودولياً.

وفي ذات السياق عبر الدكتور خالد عمران عن فخره بالفريق ومشروعه الذي له مردود خدمي هام وفعال في الحفاظ على البيئة وسلامة أفرادها، مشجعاً الطلاب على الاستمرار في البحث عن حلول لمشكلات البيئة والمجتمع وتطبيقها على أرض الواقع، ومؤكداً على أن إدارة الجامعة لا تألوا جهداً فى اكتشاف ودعم الموهوبين والعمل على توفير بيئة مُحفزة لهم.

وأوضح الدكتور حازم المشنب أن المشروع يوفر منتجاً محلياََ للكشف عن التلوث الإشعاعي، وقياس الجرعات الإشعاعية، وتم تحميل هذا الجهاز علي روبوت متحرك ذاتياً لحماية العنصر البشري من مخاطر التعرض المباشر للإشعاعات، فمن خلاله نستطيع أن نواجه تحديات خطورة التعرض للإشعاعات الضارة، وارتفاع أسعار أجهزة الكشف عن الإشعاعات، وصعوبة صيانة الأجهزة المستوردة، مضيفاً أن الفريق المكرم ضم كلاً من الدكتور خالد صابر رئيس قسم الفيزياء والمشرف على المشروع، والدكتور محمود هارون محمد مدرس مساعد بالقسم، والدكتور أحمد رفعت محمد مدرس مساعد بالقسم، وخريجي القسم وهم مها ماهر محمد، شيماء محمد حسن، وندا حسن محمد، مريم علاء محمود.